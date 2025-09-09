Tony Rosado revela dura verdad tras ataque armado en su local de Trujillo: “Dijeron que no me presente sino me iban a matar"

El popular cantante Tony Rosado vuelve a ser noticia, esta vez no por sus presentaciones musicales, sino por un hecho que puso en riesgo su seguridad. Hace unos días, su local en la ciudad de Piura fue atacado a balazos, generando gran preocupación entre sus seguidores y en la industria del espectáculo.

Pese a la gravedad del incidente, el intérprete de cumbia dejó en claro que no permitirá que la violencia lo detenga. Fiel a su estilo directo, aseguró que continuará realizando sus shows y compartiendo con el público, reafirmando que su pasión por la música es más fuerte que cualquier amenaza.

El ‘Ruiseñor de la Cumbia’ alzó la voz tras el violento ataque que sufrió su local en Piura, donde desconocidos abrieron fuego en plena madrugada. Lejos de quedarse en silencio, el cantante pidió a las autoridades que actúen con firmeza y apliquen mano dura contra la delincuencia que azota al norte del país.

Tony Rosado revela fuerte verdad tras atentado en su local.

“Nunca me habían extorsionado ni tampoco me han pedido dinero, pero me mandaron un mensaje después que tiraron las balas a mi local y me dijeron que no me presente en Trujillo, sino me iban a matar”, comentó.

“He contratado seguridad, voy a continuar trabajando porque tengo que mantener a mi familia”, expresó Tony Rosado.