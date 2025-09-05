Tony Rosado: "ataque a mi local habría sido por represalias"

Facinerosos dispararon hasta en 10 ocasiones contra el local del Ruiseñor de la Cumbia. Foto: Composición LR / Maribel Mendo, La República

La noche del último jueves, una ráfaga de disparos puso en alerta a los moradores del A.H. Alan Perú, ubicado en el distrito de Piura. Sujetos desconocidos dispararon hasta en 10 ocasiones contra el local de eventos "El Palacio del Ritmo" de propiedad del cantante de cumbia Tony Rosado, quien presume que el ataque fue en represalias por colaborar con una joven en la identificación de sus asaltantes.

Según detalló el artista para La República, él colaboró con la Policía, brindándole las cámaras de seguridad de los exteriores de su local para que una de sus clientes pueda identificar a los delincuentes que la asaltaron y despojaron de sus pertenencias a pocos metros de la zona.

"Hace más o menos 3 días, una joven llegó a lavar su moto a mi car wash (ubicado al costado del Palacio del Ritmo), pero cuando salió, en la siguiente calle, la asaltaron y se llevaron todo, sus cadenas, sus pulseras, todo. Ella ha ido con la Policía y creo que han identificado a los asaltantes. Yo creo que (el ataque) ha sido en represalia porque nosotros hemos brindado los vídeos. Es la única manera porque no tengo amenazas. De cólera y en venganza han ido a disparar", contó Tony Rosado.

Ataque dejo daños en el portón del local, ubicado en Piura. Foto: Maribel Mendo, La República

En esa línea, el cantante aseguró que ni él ni ningún miembro de su familia han recibido extorsiones o mensajes amenazantes previos. "La Policía ha verificado las cámaras y han visto que ha sido una moto con dos hombres que pasaron a toda velocidad y tiraron bala (...) ellos han estado merodeando la zona. Las cámaras han grabado todo", precisó para La República.

Rosado reveló que, en el momento del ataque, su familia se encontraba en el interior, afortunadamente, nadie salió herido. De acuerdo a los vecinos, los atacantes dispararon hasta en 10 ocasiones, de los cuales 5 impactaron en el portón principal del local.

Al respecto, el jefe de Serenazgo de Piura, Herberth Mendoza, manifestó que, tras alertar a la Policía del hecho, llegaron a la zona para la recopilación de evidencias, entre ellos los casquillos de bala que permanecían regados en el piso. Además, indicó que le llama la atención la hora del ataque, pues ocurrió cerca de las 9:40 de la noche, cuando aún hay movimiento peatonal en el lugar.

Tony Rosado asegura que existe una "pandemia de rateros"

Tras el ataque, el cantante hizo un enfático llamado a la acción a la presidenta Dina Boluarte para frenar lo que él denomina una "pandemia de rateros".

"Señora presidenta, ¿cuándo va a parar esto? Cuando hubo la pandemia, nadie podía salir y había policías por todos lados. Ahora deben hacer de cuenta que estamos otra vez en una pandemia, porque es una pandemia de rateros. Entonces debe salir la Policía y pedir documentos a todos los que están en la calle y ordenar un estado de emergencia. Esto es lo que se tiene que hacer, señora presidenta, ¿o quiere esperar a que maten a Tony Rosado, otro cantante más?", expresó.

Por el momento las investigaciones se mantienen en curso, mientras que la familia del popular cantante ha preferido mantenerse unida para evitar consecuencias fatales. Cabe mencionar que Tony Rosado se encontraba en la ciudad de Lima al momento de los disparos.