¿Quiénes son los heridos de Agua Marina tras balacera y cuál es su actual estado de salud?

La balacera contra Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos dejó cinco heridos y encendió más que nunca las alarmas sobre la inseguridad que enfrenta el gremio musical. La emblemática agrupación de cumbia peruana, que se encontraba en plena presentación en vivo, fue sorprendida por numerosos disparos que obligaron a suspender el evento y evacuar a los asistentes.

Entre los afectados se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga, cuyo estado de salud ha sido motivo de atención en las últimas horas tras difundirse erróneamente que uno de ellos había fallecido. Además, otros miembros del equipo técnico y un trabajador del evento también fueron alcanzados por los disparos. Las autoridades han iniciado las investigaciones, pero el país sigue pendiente de la evolución de los heridos.

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga heridos en pleno escenario

Luis Quiroga Querevalú, uno de los miembros fundacionales de Agua Marina, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax. Fue trasladado de emergencia a la clínica Maison de Santé en Chorrillos al igual que su hermano Manuel Quiroga, guitarrista de la agrupación que fue herido en la pierna derecha con un proyectil.

De acuerdo con el médico Carlos Navarro en diálogo con RPP, ambos hermanos se encuentran fuera de peligro y reciben visitas constantes de sus familiares. En el caso de Manuel, se ha programado una intervención quirúrgica para limpiar la zona afectada. Respecto a Luis, el especialista aseguró que no presenta lesiones que comprometan su vida en este momento.

Luis y Manuel Quiroga de Agua Marina. Foto: Facebook

El equipo técnico de Agua Marina heridos en balacera

Wilson Ruiz Julca, animador de Agua Marina, recibió un impacto de bala en el tórax, mientras que César More Nizama, tecladista de la agrupación, fue herido en dos zonas: el tórax y el brazo. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen poco después de las 11.30 p. m. del miércoles 8 de octubre, según informó el médico Ricardo Villarán. Fueron atendidos inicialmente en el área de Trauma Shock, donde se les estabilizó.

De acuerdo con El Peruano, Villarán precisó que los dos se encuentran fuera de peligro. "En estos momentos, los pacientes no están en riesgo y se encuentran en el área de Cuidados Especiales de Emergencia. Deberán quedarse hospitalizados para observación. No requieren operación y no hay riesgo de muerte. No hay órganos comprometidos. Ambos pacientes se encuentran despiertos", declaró.

Wilson Ruiz, animador de Agua Marina. Foto: Facebook

César More Nizama de Agua Marina. Foto: Facebook

El quinto herido en balacera contra Agua Marina: un trabajador afectado por la violencia

Además de los músicos, un vendedor de bebidas alcohólicas resultó herido durante el atentado. Según reportes, fue alcanzado por una bala perdida mientras atendía al público. Según reporte de 'América hoy', la víctima se trasladó por sus propios medios a la clínica Maison de Santé, donde fue atendido y permanece estable.

Por otro lado, el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que el atentado contra Agua Marina ocurrió cerca de las 10.30 p. m., cuando dos individuos en una moto lineal irrumpieron por la parte posterior del escenario y dispararon con lo que se presume fue una mini Uzi, un arma de alto calibre. El oficial calificó el hecho como grave y advirtió que expone la fragilidad del entorno artístico frente al crimen organizado.