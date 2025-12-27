La música peruana atraviesa un momento de profundo pesar. Dennys Quevedo, reconocido compositor y director de las agrupaciones de cumbia sanjuanera Zafiro Sensual y 'Pluma Dorada', falleció a los 37 años. La noticia impactó a seguidores y colegas, quienes expresaron su tristeza al recordar su legado artístico.

Tras confirmarse su deceso, la última publicación del músico se viralizó en redes sociales. El contenido, difundido días antes de su partida, despertó una fuerte carga emocional entre quienes valoraron su trabajo y su aporte a la cumbia nacional.

Última publicación de Dennys Quevedo conmueve a sus seguidores

El fallecimiento de Dennys Quevedo fue confirmado este sábado 27 de diciembre mediante las cuentas oficiales de sus orquestas. A través de un mensaje de despedida, sus equipos destacaron su entrega, talento y liderazgo dentro del género sanjuanero.

Internautas reaccionan a última publicación de Dennys Quevedo.

En TikTok, la última publicación del artista acumuló numerosos comentarios cargados de pesar. “De qué murió tan joven, qué pena”, “Al menos gozó de muchas cosas en vida, cumplió sueños y deja legado”, “Vuela alto, Dennys Quevedo, la Pluma Dorada”, “Lloré muchas veces con su música, QEPD”, fueron algunas de las expresiones dejadas por sus seguidores.

¿De qué murió Dennys Quevedo?

De acuerdo con medios del norte del país, el deceso ocurrió en la Clínica Belén de Piura, donde Dennys Quevedo permanecía internado. Fuentes cercanas indicaron que la causa habría sido un paro cardíaco, aunque esta versión no cuenta aún con confirmación oficial por parte de su familia.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que días antes 'Zafiro Sensual' celebró la Navidad con una presentación en Pomahuaca, Cajamarca. Además, la orquesta tenía prevista una presentación para recibir el Año Nuevo 2026 en El Huaralino, agenda que quedó en suspenso tras la muerte de su fundador.