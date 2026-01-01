Said Palao agradece la preocupación de sus seguidores por él y Ale Baigorria tras tragedia en Suiza.

Lamentable. Un bar en Suiza se convirtió en escenario de un incendio mortal en plena celebración del Año Nuevo 2026, provocando la muerte de al menos 40 personas y dejando 115 heridos. Los usuarios en redes sociales inmediatamente mostraron preocupación por Said Palao y Alejandra Baigorria, cuestionando si se encontraban presentes en el lugar. Fue el chico reality el encargado de pronunciarse al respecto.

Said Palao, a través de su cuenta de Instagram, aclaró que él, Alejandra y Sergio Baigorria no estuvieron en el local. Aprovechó para agradecer el cariño de sus seguidores y compartir un mensaje de esperanza frente a la lamentable situación que conmovió a Suiza y al mundo entero.

Said Palao se pronuncia tras preocupación de sus fans por tragedia en Suiza.

En un carrusel de fotografías, el chico reality recordó sus últimos días en Suiza y expresó: “Recapitulación de nuestros últimos días en Suiza. Montañas, risas, momentos increíbles y recuerdos que se quedan para siempre. La pasamos genial y cerramos esta etapa con el corazón lleno. Ya nos toca un nuevo destino, nuevas historias y más aventuras por contar. Queremos aprovechar también para desearles a todos un Feliz Año Nuevo, que este 2026 venga con salud, amor y muchas oportunidades. Y para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza. Gracias por el cariño de siempre”.

El mensaje generó comentarios de apoyo y alivio de los seguidores, quienes se mostraron preocupados por la seguridad de la pareja y su familia. La publicación transmitió calma, esperanza y cercanía con sus fanáticos.

Usuarios en shock por la tragedia en Suiza

A pesar de no haber asistido al bar Le Constellation, la pareja y su hijo fueron motivo de múltiples mensajes en redes. Los seguidores expresaron su preocupación con frases como: “¿Estás viva?”, “¿Están bien? Escuché las noticias de Suiza” y “Vine a ver si estabas bien”, demostrando la empatía generada por el accidente.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del 1 de enero de 2026, cuando un incendio en el local de Suiza alertó a las autoridades, quienes declararon el estado de emergencia. Se estima que cerca de 40 personas murieron y más de cien resultaron heridas, aunque las cifras definitivas todavía se están confirmando.