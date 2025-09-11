HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Magaly Medina expone imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor y amigos en bar de Miraflores: “Salieron a la misma hora”

“Salieron a la misma hora de la madrugada, estaban sentados juntos y con tragos de por medio”, reveló Magaly Medina al mostrar imágenes de finales de 2023, año en que, según la conductora de TV, Maju Mantilla habría mantenido una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez, productor de Latina. 

Magaly Medina volvió a tocar en su programa del tema Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y el productor de Latina. Foto: ATV.
Magaly Medina volvió a tocar en su programa del tema Maju Mantilla, Gustavo Salcedo y el productor de Latina. Foto: ATV.

Magaly Medina difundió imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor de Latina y parte de su equipo de trabajo en un bar de Miraflores. Las imágenes corresponden al 22 de diciembre de 2023, año en la que, según la conductora, la exmiss mundo habría mantenido una relación extramatrimonial con Christian Rodríguez.

De acuerdo a Medina, ambos permanecieron en el lugar “hasta la madrugada y salieron a la misma hora: dos de la mañana, me contaron mis chicos, bastante extraño este comportamiento, a menos que le importe dos pepinos mantener su relación matrimonial”, afirmó la figura de ATV.

