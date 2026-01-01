HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
Espectáculos

Milett Figueroa pasa Año Nuevo sin su novio Marcelo Tinelli y crecen los rumores de una supuesta ruptura

“Que este nuevo año nos anime a elegir lo que nos hace bien”, compartió Milett Figueroa en Instagram, mientras Marcelo Tinelli evitó comentar las publicaciones de la modelo peruana. 

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya cumplieron los dos años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.
El inicio del 2026 volvió a poner a Milett Figueroa en el centro de la atención mediática, luego de que celebrara el Año Nuevo sin la compañía de Marcelo Tinelli. La ausencia del conductor argentino no pasó desapercibida y reavivó las versiones sobre un posible distanciamiento en la pareja.

Las especulaciones se intensificaron tras un mensaje que la modelo compartió en sus redes sociales, donde hizo un llamado a priorizar el bienestar personal. “Que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a celebrar cada paso, a ver desde otra perspectiva, a crecer sin prisa y a habitar el presente con gratitud”, escribió en su cuenta de Instagram.

Milett Figueroa pasó Año Nuevo sin Marcelo Tinelli

La ausencia de Marcelo Tinelli durante la celebración de Año Nuevo de Milett Figueroa reavivó los comentarios sobre el estado de su relación. La modelo recibió el 2026 junto a su madre, situación que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Las especulaciones se intensificaron tras un mensaje que la conductora de TV publicó en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Que no falten las risas, los sueños, los aprendizajes y la gente linda en el camino. Si hoy estás sensible, solo, lejos de casa o simplemente atravesando un momento difícil, te mando un abrazo grande. Estoy contigo”.

Antes de cerrar su publicación, Milett Figueroa agradeció el apoyo de su comunidad y añadió: “Me encanta que estemos conectados y compartir este espacio. Gracias por estar, por el cariño y el apoyo de siempre. Que el año que comienza venga lleno de amor, paz, éxito y mucha felicidad. Que la alegría sea siempre nuestra casa”.

¿Con quién pasó Año Nuevo Marcelo Tinelli?

Las publicaciones más recientes de Marcelo Tinelli revelaron que el conductor argentino recibió el 2026 acompañado de su familia y sin la presencia de Milett Figueroa. Las imágenes compartidas en sus redes sociales confirmaron que ambos pasaron la celebración por separado.

A ello se sumó el silencio del extranjero frente a las publicaciones de su pareja, un detalle que no pasó inadvertido y que reforzó las versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Milett Figueroa revela por qué Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación: "Tenemos un carácter fuerte"

¡Vuelve a Lima! Milett Figueroa reaparece en la TV con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa envía conmovedor mensaje a Marcelo Tinelli tras amenazas de muerte contra la familia del conductor argentino

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

