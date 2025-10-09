HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina
Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     Así fue el momento exacto del feroz ataque contra Agua Marina     
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso
EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     EN VIVO | Chofer que cobró pasaje a policía denuncia que lo quieren meter preso     
Política

La indiferencia del Gobierno ante extorsiones: Paul Flores de Armonía 10 y músicos de Agua Marina entre las víctimas

En marzo, 'Ruso' de Armonía 10 fue asesinado tras ataque de sicarios al bus de la banda. Seis meses después, un escenario similar golpea la escena musical peruana.

Atentado contra Agua Marina se da meses después de un ataque similar a Armonía 10. Foto: composición LR
Atentado contra Agua Marina se da meses después de un ataque similar a Armonía 10. Foto: composición LR

El domingo 16 de marzo el cantante de Armonía 10 Paul Flores 'Ruso' fue asesinado después de un concierto. Esa noche, Flores fue alcanzado por dos disparos de muchos que un grupo de sicarios disparó contra el bus donde se trasladaba la banda. Su fallecimiento generó una serie de manifestaciones sociales exigiendo mayor seguridad. El Gobierno de Dina Boluarte tomó algunas medidas. No fueron suficientes. En la noche de este miércoles 8 de octubre, más de seis meses después, un hecho similar vuelve a golpear la escena musical peruana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La agrupación Agua Marina fue atacada durante una presentación en el Círculo Militar de Chorrillos. Personas no identificadas dispararon de 10 a 20 veces dejando como saldo un total de cinco heridos: cuatro músicos y un vendedor ambulante.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

lr.pe

Con esta tragedia, el mismo sector vuelve a pasar por una situación similar que se supone el Gobierno había atendido meses antes.

El mismo día que asesinaron a 'Ruso' se realizó una reunión en Palacio de Gobierno para atender lo sucedido. El primer ministro en ese entonces, Gustavo Adrianzén, enumeró en su cuenta de X los acuerdos que habían tomado.

Se declaró estado de emergencia en Lima y Callao lo que incluyó el despliegue de tropas de las Fuerzas Armadas a fin de apoyar las acciones de la Policía. Además, se adelantó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) del 28 de marzo al 18 del mismo mes. La tercera medida fue decretar una reforma integral del sistema penitenciario.

El Ministerio del Interior también anunció que desplegó unidades especializadas de la policía.

En tanto, para dar con los responsables del crimen la PNP ejecutó el "Plan Cerco" para dar con los sicarios. Tras dar con ellos, un equipo especializado de la Dirincri quedó a cargo del caso.

larepublica.pe

PUEDES VER: ¡Basta Ya!: Agrupaciones musicales reclaman al Gobierno de Boluarte por ataque a Agua Marina

lr.pe

Otros sectores también son víctimas de extorsión y sicariato

Así como las bandas musicales se han visto afectadas por la ola de extorsión, el sector transporte y de bodegas también es golpeado.

En los últimos meses, las denuncias por cobros de cupos, amenazas de muerte y ataques con armas o explosivos se han multiplicado en toda la capital, generando un clima de miedo e inseguridad.

Según reportes de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional, al menos 64 empresas formales de transporte han denunciado ser víctimas de extorsión desde fines de 2024. En apenas medio año, la proporción de compañías afectadas pasó del 10 al 60 por ciento. Los delincuentes suelen exigir pagos semanales o mensuales para permitir la circulación de buses y combis en determinadas rutas, bajo amenaza de atentar contra los conductores o sus unidades. En algunos casos, los choferes que se negaron a pagar fueron asesinados, lo que ha provocado protestas y paralizaciones parciales del servicio en distintos distritos de Lima y Callao.

El comercio minorista atraviesa una situación similar. Solo en 2025, cerca de mil bodegas han cerrado debido a las extorsiones, de acuerdo con cifras de la Asociación de Bodegueros del Perú. En muchos distritos, especialmente en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Independencia y el Cercado de Lima, los propietarios han recibido mensajes intimidatorios, llamadas anónimas o ataques con explosivos. Algunos negocios han sido baleados o incendiados por negarse a pagar las cuotas exigidas, lo que ha obligado a cientos de familias a cerrar sus locales por miedo. Durante 2024, se estimó que más de dos mil seiscientas bodegas habían tenido que cerrar en circunstancias similares.

Notas relacionadas
"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

LEER MÁS
Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

LEER MÁS
Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

Video captó momento exacto del atentado durante concierto de Agua Marina en Círculo Militar de Chorrillos

LEER MÁS
Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre y lanza mensaje a Dina Boluarte: "El pueblo no se rinde"

LEER MÁS
Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Agua Marina, transportistas y otros sectores en riesgo por delincuencia

Gobierno de Dina Boluarte ante extorsiones EN VIVO: Agua Marina, transportistas y otros sectores en riesgo por delincuencia

LEER MÁS
Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

Atentado contra Agua Marina: Ministerio del Interior evade responsabilidad y culpa a organizadores del concierto

LEER MÁS
Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

Las declaraciones de Phillip Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

LEER MÁS
Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

LEER MÁS
General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

General vinculado a caso de corrupción, demandó al Ejército

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Balacera en concierto de Agua Marina EN VIVO: ataque deja cinco heridos en Chorrillos

Estos son los 5 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: ¿en qué puesto está Perú?

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque tras atentado contra Agua Marina: "La responsabilidad directa es de Dina Boluarte, su gabinete"

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025