Las entradas para el ‘Vibra Perú 2025’ estarán disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva desde el 25 de septiembre. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El popular festival ‘Vibra Perú’ regresa para su sexta edición en la Costa Verde. Este evento, que se realizarán el 6 y 7 de diciembre, contará con artistas nacionales e internacionales. Entre los confirmados están Ke Personajes, un grupo de música argentino formado en 2016 y liderado por Emanuel Noir.

El lineup del festival también contará con artistas nacionales como ⁠Armonía 10, ⁠Antología, ⁠Los Mirlos, ⁠Daniela Darcourt, Raíces de Jauja, ⁠Mauricio Mesones, ⁠William Luna, ⁠Max Castro, ⁠Juaneco y su Combo, ⁠Pelo de Ambrosio y más de 20 artistas estelares en total en una auténtica acuarela de sonidos y emociones con los artistas más importantes de nuestro país, en el folclore, la cumbia, la salsa y el pop rock.⁠

¿Dónde venderán entradas para el ‘Vibra Perú 2025’?



Las entradas para el ‘Vibra Perú 2025’ están a la venta en Teleticket a partir del jueves 25 de septiembre a las 10:00 a.m. en una preventa exclusiva para clientes BCP desde 79 soles.

Más que un festival musical, el Vibra Perú es un espacio donde la música, la gastronomía y las experiencias se unen para rendir homenaje a lo que nos hace únicos como peruanos. En sus cinco ediciones anteriores ha reunido a miles de personas en jornadas que combinan tradición y modernidad, integrando sabores, sonidos y vivencias que transmiten nuestra identidad y orgullo nacional.

¿Qué habrá en el ‘Vibra Perú 2025’?



Durante los dos días del festival musical, el público podrá disfrutar en cómodos espacios de descanso de la riqueza culinaria peruana, reconocida mundialmente. La Gran Feria Gastronómica de Vibra Perú se consolidará así como uno de los ejes principales del evento, con más de 20 restaurantes participantes, entre ellos El Chinito Sanguchería, Pardo's Chicken, Doomo Saltado, Terminal Pesquero, Edo Sushi Bar, Dragón Tong, Nación 1821, Bembos, Papa John’s, Picarones Mary, Cremoladas Angélica, OAKBERRY, La Salchichería y muchas otras marcas icónicas que representan el orgullo nacional de la gastronomía peruana.

De esta manera, música y comida se combinan para crear una experiencia única en el país. A ello se suman juegos mecánicos, activaciones innovadoras, un espacio amplio, accesible y cómodo, junto al mejor cartel musical, lo que convierte a Vibra Perú 2025 en la opción ideal para despedir el año.