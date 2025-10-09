HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Dina Páucar se quiebra al subir a escenario tras balacera contra Agua Marina: "Tengo un dolor muy grande"

La cantante Dina Páucar destacó su gran amistad con Manuel Quiroga, uno de los integrantes de Agua Marina que resultó herido durante una balacera en pleno concierto en vivo.


Dina Páucar también hizo un llamada a la presidenta Boluarte en medio de su dolor por el atentado contra Agua Marina.
Dina Páucar también hizo un llamada a la presidenta Boluarte en medio de su dolor por el atentado contra Agua Marina. | Foto: composición LR/Instagram

La cumbia peruana atraviesa uno de sus momentos más oscuros. El atentado contra Agua Marina, ocurrido el 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos, dejó cinco heridos y encendió una alarma que ya venía sonando desde hace meses. La violencia, que antes parecía ajena a los escenarios, ahora se instala en ellos con ráfagas de balas y amenazas que no distinguen entre artistas ni géneros.

En medio de esta tensión, Dina Páucar subió al escenario en Pichanaki con el corazón en la mano. La cantante de huayno, visiblemente afectada, interrumpió su show para hablarle al público con una mezcla de dolor, indignación y temor.

PUEDES VER: Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho que un integrante de Agua Marina murió tras atentado en el Círculo Militar de Chorrillos

lr.pe

"Tengo un dolor muy grande": Dina Páucar se quiebra en pleno concierto tras balacera contra Agua Marina

"Yo subo al escenario porque soy respetuosa con ustedes, con nuestro amor y el cariño que ustedes me tienen, pero tengo un dolor muy grande", dijo Dina Páucar frente a cientos de asistentes. La artista no ocultó su angustia por el atentado que dejó herido a su amigo Manuel Quiroga, guitarrista de Agua Marina. "Mi amigo Manuel… es mi súper amigo", expresó con la voz entrecortada. El ataque, como ella destacó, ocurrió por la espalda y con una ráfaga de disparos que dejó a varios integrantes del grupo heridos.

Durante su intervención, Dina también cuestionó la capacidad de respuesta de las autoridades. "Creo que estos delincuentes tienen mejores armas que nuestra PNP. Qué pena poderlo decir", afirmó. Su mensaje, lejos de ser una simple opinión, reflejó el miedo que hoy recorre el gremio musical. "Nos puede pasar a nosotros también", advirtió, mientras el público guardaba silencio.

PUEDES VER: "El hampa gobierna nuestro Perú": Grupo 5 condena atentando contra Agua Marina y hace urgente llamado a las autoridades

lr.pe

Dina Páucar exige a la presidenta Dina Boluarte: "Que se ponga las faldas bien puestas"

La cantante no se limitó a expresar su dolor. Desde el escenario, lanzó un llamado directo a Dina Boluarte, la mandataria del Perú: "Lo único que le pedimos a la presidenta es que se ponga las faldas bien puestas". La intérprete de 'Cobarde' exigió que el Estado deje de mirar hacia otro lado y actúe con firmeza frente a la ola de violencia que afecta a los músicos. "No sé qué pasa, no sé de qué forma pedirle a las autoridades que no nos abandonen", expresó.

Al igual que Dina Páucar, numerosos artistas peruanos han alzado su voz en medio del terror por la balacera ocurrida en el concierto de Agua Marina, especialmente las figuras de la cumbia, uno de los rubros más afectados en los últimos meses.

