"Queremos trabajar tranquilos": Armonía 10 se solidariza tras balacera en concierto de Agua Marina en el Círculo Militar

Armonía 10, que este año perdió a Paul Flores en un atentado, expresó su indignación por el atentado que dejó heridos a cuatro integrantes de Agua Marina en el Círculo Militar.

Armonía 10 de Piura publica comunicado sobre atentado contra Agua Marina.
El atentado contra Agua Marina durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos ha encendido nuevamente las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan los músicos en el Perú. La agrupación piurana fue atacada mientras ofrecía un espectáculo en vivo, dejando cinco heridos, entre ellos cuatro integrantes del grupo y un vendedor de cerveza. El hecho ha generado una ola de indignación en el país, especialmente dentro del gremio artístico, que ya venía golpeado por episodios similares.

Este año, Armonía 10 vivió en carne propia la tragedia cuando Paul Flores, conocido como 'El Ruso', fue asesinado durante un atentado contra la agrupación. Su muerte provocó una marcha ciudadana que exigía justicia y protección para los artistas. Ahora, tras el ataque a Agua Marina, Armonía 10 vuelve a alzar la voz, no solo para solidarizarse, sino para advertir que la violencia sigue acechando a quienes llevan música a los escenarios del país.

PUEDES VER: "El hampa gobierna nuestro Perú": Grupo 5 condena atentando contra Agua Marina y hace urgente llamado a las autoridades

"Queremos trabajar tranquilos": el fuerte de mensaje de Armonía 10

A través de sus redes sociales, Armonía 10 publicó un comunicado en el que expresó su respaldo a Agua Marina y condenó el atentado. "¡Basta ya! Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos", escribieron. La agrupación también exigió que se detenga la ola de criminalidad que afecta al país: "La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz".

En la descripción que acompañó la publicación, el tono fue aún más firme: "Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia. El Perú se desangra". La agrupación piurana cerró su pronunciamiento con una frase que resume el dolor colectivo: "¡QUE NO SE DERRAME MÁS SANGRE INOCENTE!". El comunicado fue ampliamente compartido por seguidores y colegas, quienes reconocieron el valor de alzar la voz en medio de la tragedia.

Armonía 10 de Piura publica comunicado sobre atentado contra Agua Marina. Foto: composición LR/Facebook/Sabor Tropical

PUEDES VER: Hermanos Chapoñay piden perdón por haber dicho que un integrante de Agua Marina murió tras atentado en el Círculo Militar de Chorrillos

El mundo de la cumbia en Perú, un gremio marcado por el miedo y la indignación

El atentado contra Agua Marina no es un hecho aislado. En los últimos meses, agrupaciones como Armonía 10, Corazón Serrano y Grupo 5 han denunciado extorsiones, amenazas y ataques armados. La muerte de Paul Flores 'El Ruso' en febrero de 2025 fue un punto de quiebre. Su asesinato durante un ataque al bus de la orquesta desató una movilización masiva el 21 de marzo que exigía medidas concretas contra la violencia y la extorsión. Sin embargo, el ataque reciente demuestra que las soluciones aún no llegan.

La cumbia peruana, uno de los géneros más representativos del país, se ha convertido en blanco de la violencia. Los artistas, quienes llevan alegría al público a través de sus canciones, ahora deben pensar en seguridad privada, rutas de escape y protocolos de emergencia.

