Natalia Salas despidió el 2025 con un potente y reflexivo mensaje en sus redes sociales. La actriz hizo un balance personal del año que termina, marcado por importantes logros profesionales como por uno de los desafíos más duro de su vida: el cáncer que superó hace tres años regresó, esta vez con una metástasis en una vértebra. Tras este nuevo diagnóstico, la actriz tuvo que despedirse de su personaje de Mechita en 'Eres mi bien'.

Salas destacó que el 2025 también fue un año de crecimiento. Durante estos meses, regresó a la televisión, retomó su faceta artística en el canto y el baile, viajó y se casó. La sinceridad de su mensaje fue bien recibida en redes sociales, donde cientos de seguidores le expresaron su apoyo y resaltaron su manera de enfrentar la vida, aun en medio de las dificultades médicas.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Natalia Salas y su reflexión por fin de año

“Hoy se acaba un año potente para mí. Retador, enriquecedor, fortalecedor, duro y único. Volví a la televisión y también a bailar y cantar, me atreví a producir y estrenar, viajé a nuevos lugares, conocí gente que se volvió muy cercana y gente cercana que se volvió una extraña”, escribió la actriz.

Asimismo, Natalia Salas habló sin filtros sobre el proceso médico y emocional que atravesó. “Me clavaron una aguja en la columna, toqué una campana, me dieron tratamiento contra el cáncer, me internaron… me casé. Hoy más que nunca agradezco a Dios por abrirme los ojos a lo importante. ¡Vamos por este 2026 con todo menos miedo!”, expresó.

PUEDES VER: Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia el regreso del cáncer en su vértebra

A través de sus redes sociales, Natalia Salas reveló que la enfermedad que enfrentó hace tres años reapareció, esta vez, en una de sus vértebras. El hallazgo se produjo durante chequeos preventivos, los cuales permitieron detectar a tiempo la nueva lesión. Sin perder la esperanza, la actriz hizo un llamado a la prevención y exhortó a no descuidar los controles médicos.

"Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras (…) Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre. Gracias a Dios tengo la familia y amigas que tengo", relató Salas.