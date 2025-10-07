Emelec vs Leones del Norte EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por los octavos de final de la Copa Ecuador?

¿A qué hora juegan Emelec vs Leones del Norte EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Ecuador, con Christian Cueva? El encuentro, por los octavos de final del torneo, se disputará este miércoles 8 de octubre desde las 4.00 p. m. (hora local) en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra y será transmitido por DSports y Teleamazonas. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Emelec tendrá las bajas de Luis Caicedo, José Angulo y Alexander González para este duelo contra Leones del Norte, que milita en la Serie B. En el caso de que haya empate en el tiempo reglamentario, la definición se realizará mediante la vía de los penaltis. El ganador se medirá contra el vencedor de la llave entre LDU y San Antonio.

¿A qué hora juegan Emelec vs Leones del Norte?

En Perú, el Emelec vs Leones del Norte por los octavos de la Copa Ecuador 2025, el cual será a partido único, se disputará desde las 4.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 3.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 4.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Emelec vs Leones del Norte?

En territorio ecuatoriano, la transmisión del Emelec vs Leones del Norte por la Copa Ecuador 2025 estará a cargo de Teleamazonas y DSports.

¿Cómo ver Emelec vs Leones del Norte en DirecTV por internet?

Si quieres seguir la cobertura en línea del Emelec vs Leones del Norte, ingresa a la plataforma de streaming DGO, la cual incluye entre su oferta al cliente el canal DSports. Si ya eres cliente de DirecTV, puedes acceder completamente gratis desde tu Smart TV, PC, teléfono móvil, etc.