Lucy Cabrera dio detalles del jugador que le envió mensajes comprometedores, sin confirmar si era o no Christian Cueva. | Foto: composición LR/Café con la Chevez

Lucy Cabrera, abogada y exvedette, ha encendido las alarmas mediáticas tras revelar que un futbolista peruano de alto perfil la contactó para solicitar asesoría legal, pero terminó enviándole mensajes con contenido comprometedor. La revelación se dio primero en el podcast con Carla Chevez y luego fue ampliada en una conversación con una reportera de 'Magaly TV, la firme', quien no dudó en preguntarle directamente si se trataba de Christian Cueva, actual pareja de la cantante Pamela Franco.

El caso tomó fuerza luego de que Magaly Medina abordara el tema en su programa, señalando que Lucy dio detalles suficientes para que el público conectara los puntos. Aunque Cabrera evitó mencionar nombres, su risa ante preguntas sobre la pareja del jugador y otros detalles personales del pelotero reafirmó que no se trataba de un desconocido.

"No puedes revelarlo": Lucy Cabrera no descarta el nombre de Christian Cueva

Durante la entrevista con la reportera de 'Magaly TV, la firme', Lucy Cabrera fue interrogada sobre detalles que podrían revelar la identidad del futbolista que le envió mensajes comprometedores. Al ser consultada sobre si la pareja del jugador era una cantante, soltó una risa que no pasó desapercibida. Segundos después, la pregunta fue directa: ¿se trataba de Christian Cueva? Su respuesta, aunque evasiva, dejó abierta la posibilidad. "No puedo decirte qué persona es. Por ética, cuando te piden asesoría legal, tú no puedes revelarlo", afirmó.

Cabrera relató que el futbolista en cuestión la contactó en abril de este año, cuando no se encontraba en Perú, y que la conversación pasó de lo profesional a lo personal, lo que la llevó a frenar la comunicación. "Primero me pidió asesoría por su situación legal, después empezó con sus recuerdos de niño, de JB, después de la Paisana Jacinta y después ya empezó a cargar sus mensajes con un tono más fuerte", explicó. Según ella, los mensajes incluyeron elogios a su cuerpo y fantasías que la incomodaron.

De la consulta legal al coqueteo insistente

En el podcast de Carla Chevez, Lucy dio más detalles sobre el comportamiento del pelotero. "Es un jugador de fútbol muy conocido en estos momentos. Ya ha sido bloqueado, eliminado. No tengo interés en meterme en ese lío", afirmó. También aclaró que nunca ha tenido interés en futbolistas y que considera que el hombre en cuestión atraviesa un problema. "Yo creo que es una persona que está enferma emocionalmente. Si continúa, sí lo voy a tener que denunciar", advirtió contundentemente.

Magaly Medina, al analizar el caso, señaló que Lucy tiene todo el derecho de revelar el nombre si no hubo un vínculo profesional formal. Por ahora, Cabrera mantiene la reserva, pero dejó claro que si el acoso persiste, no dudará en presentar pruebas.