Bryan Torres aclara si Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos para dar a luz a su bebé en ese país: "Se ha ido de vacaciones"

Al ser consultado si Samahara Lobatón daría a luz en Estados Unidos tal como lo hizo en su momento Melissa Klug, el cantante Bryan Torres respondió con firmeza.

Samahara Lobatón tiene dos hijas: la primera con Youna y la segunda con Bryan Torres.
Samahara Lobatón tiene dos hijas: la primera con Youna y la segunda con Bryan Torres. | Foto: composición LR/Instagram

La reciente ausencia de Samahara Lobatón en Lima despertó una ola de especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos. Muchos asumieron que la influencer había viajado a Estados Unidos con la intención de dar a luz a su segundo hijo con Bryan Torres en ese país, lo que generó diversas opiniones sobre su decisión y el estado actual de la relación de pareja.

Ante los rumores, el cantante decidió pronunciarse públicamente para despejar dudas. En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Torres explicó el verdadero motivo del viaje de Samahara y dio detalles sobre el momento que atraviesan como pareja. Su declaración no solo desmintió las versiones que circulaban, sino que también reveló cómo están viviendo la espera de su primer hijo varón, quien a su vez es el tercer pequeño de la creadora de contenido.

lr.pe

"Se ha ido de vacaciones": Bryan Torres desmiente rumores sobre el parto de Samahara Lobatón en EE.UU.

Bryan Torres fue directo al ser consultado sobre el viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos. "Viene para acá, los planes son que venga para acá. Ella viene, solamente se ha ido de vacaciones para celebrar el cumpleaños de las bebés", respondió el salsero, descartando que su pareja haya viajado con la intención de dar a luz fuera del país, tal como en su momento lo hizo su madre, Melissa Klug. Según explicó, el motivo del viaje fue celebrar el cumpleaños de sus dos hijas, sin planes médicos ni trámites migratorios relacionados con el nacimiento del bebé.

El intérprete también aseguró que Samahara regresará pronto a Perú, donde planean continuar con la gestación y el parto. "Ya viene para acá, para seguir con nuestra rutina familiar", afirmó, dejando claro que el nacimiento de su hijo será en territorio nacional. Con estas declaraciones, Torres puso fin a las especulaciones y reafirmó que la pareja mantiene una dinámica estable, enfocada en la crianza y en la llegada del nuevo integrante de la familia.

Bryan Torres revela que atraviesa una etapa positiva con Samahara Lobatón

Durante la entrevista, Bryan Torres se mostró tranquilo y optimista sobre su vínculo con Samahara. "Estamos viviendo una etapa muy bonita con nuestras hijas. Se viene mi primer hijo varón, así que estoy muy contento con mi familia", expresó. Sus palabras reflejan un momento de armonía en la relación, luego de meses marcados por altibajos y rumores de separación.

Además, el cantante de salsa tuvo palabras de elogio para Melissa Klug, madre de Samahara, con quien mantiene una relación cordial. "Es una gran persona, me ha abierto las puertas de su casa siempre, con mucho respeto y todo. Hemos tenido la oportunidad de conversar muchísimo también. Me parece una excelente persona, una excelente mamá, hoy día mi familia y la familia de ella está todo bien", dijo el artista, destacando la armonía familiar que rodea a la pareja en esta nueva etapa.

