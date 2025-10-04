HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Abel Lobatón reacciona al nacimiento de su nieto, primer hijo de Samahara Lobatón: "El fútbol sigue muy bendecido"

Convertido en abuelo nuevamente, Abel Lobatón expresó su alegría tras el nacimiento del primer hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres.

Abel Lobatón celebró la llegada del primer hijo de Samahara Lobatón. Foto: composición LR/difusión
Abel Lobatón celebró la llegada del primer hijo de Samahara Lobatón. Foto: composición LR/difusión

Samahara Lobatón celebró el nacimiento de su primer hijo, Asael Torres Lobatón, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. Tras el anuncio, Abel Lobatón, exfutbolista y padre de la influencer, no ocultó su emoción al convertirse en abuelo nuevamente: “El fútbol sigue (siendo) muy bendecido”, escribió junto a una tierna fotografía del recién nacido.

La llegada de Asael marca un momento especial para la familia, ya que se trata del primer nieto varón de Melissa Klug y Abel Lobatón. Samahara compartió emotivas imágenes desde el hospital en Estados Unidos, donde dio a luz sin complicaciones, mostrando por primera vez a su bebé en brazos y agradeciendo a Dios por la bendición. “Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón 03.10.2025”, escribió en su cuenta de Instagram.

Primer hijo de Samahara. Foto: Instagram

Primer hijo de Samahara. Foto: Instagram

Abel Lobatón expresa su felicidad tras el nacimiento de su nieto

Conocido por su cercanía con sus nietas Xianna y Aiara, Abel Lobatón no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su felicidad ante el nacimiento de Asael, su primer nieto hombre. El exdelantero nacional compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de orgullo, donde insinuó que le gustaría que el pequeño siga sus pasos en el deporte.

Pese a que Bryan Torres había afirmado que el parto no se realizaría en Estados Unidos, Samahara Lobatón sorprendió al revelar que su hijo nació en dicho país, completamente sano y sin complicaciones. El nacimiento de Asael marca un nuevo capítulo en la vida de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, quien en los últimos años ha fortalecido su vínculo con su padre.

Samahara confiesa cómo es su relación con su padre Abel Lobatón

En una entrevista anterior para 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón se refirió a la relación con su padre, señalando que, aunque no siempre fue cercana, hoy mantienen un lazo mucho más fuerte. “Hoy en día yo he perdonado a mis papás. Siento que ya no soy la adolescente que les tenía mucho rencor. Lo veo más como mi mejor amigo. Siento que él quiere reivindicar su error con mis hijas”, expresó la influencer.

No obstante, también reconoció que el exfutbolista se perdió momentos importantes de su infancia. “Se perdió mucho de sus hijos. No tiene una buena relación con mi hermana menor. Cuando uno es ausente no genera nada en sus hijos”, sostuvo. Pese a ello, la influencer destacó que con el paso del tiempo logró comprender y sanar el vínculo con su padre, quien ahora disfruta con orgullo su rol como abuelo.

Samahara Lobatón comparte primeras imágenes de su hijo tras dar a luz en Estados Unidos: "Amanecer con vida"

Samahara Lobatón comparte primeras imágenes de su hijo tras dar a luz en Estados Unidos: "Amanecer con vida"

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos y su novio Bryan Torres llora emocionado desde Perú

Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos y su novio Bryan Torres llora emocionado desde Perú

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, reaparece con fuerte mensaje: "No hay nada de arrepentimiento"

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, reaparece con fuerte mensaje: "No hay nada de arrepentimiento"

Músico de Óscar Manuel y su Historia Romántica revela los segundos antes de que bus cayera a abismo en Canta: "Todo fue repentino, escuchamos gritos"

Músico de Óscar Manuel y su Historia Romántica revela los segundos antes de que bus cayera a abismo en Canta: "Todo fue repentino, escuchamos gritos"

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero pone en duda invitación a Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero pone en duda invitación a Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto tras nacimiento de hijo de Samahara Lobatón y Bryan Torres: "Están sanitos"

