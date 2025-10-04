Samahara Lobatón celebró el nacimiento de su primer hijo, Asael Torres Lobatón, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. Tras el anuncio, Abel Lobatón, exfutbolista y padre de la influencer, no ocultó su emoción al convertirse en abuelo nuevamente: “El fútbol sigue (siendo) muy bendecido”, escribió junto a una tierna fotografía del recién nacido.

La llegada de Asael marca un momento especial para la familia, ya que se trata del primer nieto varón de Melissa Klug y Abel Lobatón. Samahara compartió emotivas imágenes desde el hospital en Estados Unidos, donde dio a luz sin complicaciones, mostrando por primera vez a su bebé en brazos y agradeciendo a Dios por la bendición. “Bienvenido amor mío. Gracias Dios. Asael Torres Lobatón 03.10.2025”, escribió en su cuenta de Instagram.

Primer hijo de Samahara. Foto: Instagram

Abel Lobatón expresa su felicidad tras el nacimiento de su nieto

Conocido por su cercanía con sus nietas Xianna y Aiara, Abel Lobatón no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su felicidad ante el nacimiento de Asael, su primer nieto hombre. El exdelantero nacional compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de orgullo, donde insinuó que le gustaría que el pequeño siga sus pasos en el deporte.

Pese a que Bryan Torres había afirmado que el parto no se realizaría en Estados Unidos, Samahara Lobatón sorprendió al revelar que su hijo nació en dicho país, completamente sano y sin complicaciones. El nacimiento de Asael marca un nuevo capítulo en la vida de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, quien en los últimos años ha fortalecido su vínculo con su padre.

Samahara confiesa cómo es su relación con su padre Abel Lobatón

En una entrevista anterior para 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón se refirió a la relación con su padre, señalando que, aunque no siempre fue cercana, hoy mantienen un lazo mucho más fuerte. “Hoy en día yo he perdonado a mis papás. Siento que ya no soy la adolescente que les tenía mucho rencor. Lo veo más como mi mejor amigo. Siento que él quiere reivindicar su error con mis hijas”, expresó la influencer.

No obstante, también reconoció que el exfutbolista se perdió momentos importantes de su infancia. “Se perdió mucho de sus hijos. No tiene una buena relación con mi hermana menor. Cuando uno es ausente no genera nada en sus hijos”, sostuvo. Pese a ello, la influencer destacó que con el paso del tiempo logró comprender y sanar el vínculo con su padre, quien ahora disfruta con orgullo su rol como abuelo.