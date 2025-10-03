Samahara Lobatón tiene dos hijas: la primera con Youna y la segunda con Bryan Torres. | Foto: composición LR/Instagram

Samahara Lobatón se convirtió en madre por tercera vez en Estados Unidos. La noticia fue confirmada este viernes 3 de octubre por su pareja, Bryan Torres, quien compartió emocionado los primeros detalles a través de sus redes sociales. Lo curioso es que, apenas unas horas antes, el cantante de salsa había asegurado que la influencer no daría a luz en el país norteamericano, sino que regresaría a Perú tras unas vacaciones junto a sus dos hijas. El giro inesperado añade sorpresa a la llegada del nuevo integrante.

La engreía de Melissa Klug suma así su tercer hijo. Su primogénita nació durante su relación con Youna, mientras que la segunda y ahora Asael —su primer varón— son fruto de su vínculo con Bryan Torres.

Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos

"Bienvenido, Asael Torres Lobatón", escribió Bryan Torres en sus redes sociales, visiblemente conmovido por el nacimiento de su primer hijo varón junto a Samahara Lobatón. El salsero acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece llorando durante una videollamada, aparentemente presenciando en tiempo real la llegada de su bebé desde la distancia.

El cantante agregó una reflexión que dejó entrever su emoción y sorpresa:"“Todo lo que Dios hace es maravilloso, y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos". La frase parece aludir a sus recientes declaraciones, en las que había asegurado que Samahara no daría a luz en Estados Unidos, sino que regresaría a Perú tras unas vacaciones familiares. Tal como ocurrió en el pasado con Melissa Klug, la joven influencer finalmente recibió a su hijo en el país norteamericano.