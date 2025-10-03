Melissa Klug no ocultó su emoción tras la llegada de su primer nieto, fruto de la reciente maternidad de su hija Samahara Lobatón, quien dio a luz a su tercer hijo este 3 de octubre en Estados Unidos. Aunque la popular empresaria ya tenía nietas, esta es la primera vez que se convierte en abuela de un varón, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la 'Blanca de Chucuito' compartió su alegría con un mensaje cargado de emoción.

"Gracias, Dios mío, están sanitos", dejando ver que estuvo pendiente del parto mediante videollamada. El nacimiento del bebé tomó por sorpresa a muchos, ya que horas antes el propio Bryan Torres, pareja de Samahara, había asegurado que la influencer regresaría a Perú tras unas vacaciones familiares. Sin embargo, el pequeño llegó al mundo en tierras norteamericanas, dando un giro inesperado a los planes de la joven pareja.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

Melissa Klug feliz por nacimiento de nuevo hijo de Samahara Lobatón. Foto: Captura Instagram

Melissa Klug desborda emoción por nacimiento de hijo de Samahara Lobatón

Melissa Klug vivió con gran intensidad el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón, su primer nieto varón, al que la pareja ha decidido llamar Asael. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió una emotiva captura del momento en que su hija daba a luz, conectada por videollamada desde Perú.

“Bienvenido mi primer nieto hombre, Asael”, escribió con evidente orgullo, dejando ver la profunda conexión familiar que mantiene con su hija luego de varios problemas que fueron ventilados al público y la emoción que le generó este nuevo capítulo en su vida como abuela.

Pocos minutos después, Samahara Lobatón publicó en sus redes sociales las primeras imágenes de su bebé, generando una ola de reacciones entre sus seguidores. Melissa no tardó en replicar las tiernas fotografías, acompañándolas con un mensaje que refleja el amor y la felicidad que siente por esta nueva etapa: “Mi corazón explota de felicidad”, expresó conmovida.

Samahara Lobatón se convierte en madre nuevamente

Samahara Lobatón ha dado la bienvenida a su tercer hijo, consolidándose como madre de una creciente familia. La hija de Melissa Klug recibió a su primer varón, Asael, fruto de su relación con el salsero Bryan Torres. Su primogénita nació durante su anterior vínculo con Youna, mientras que su segunda hija y ahora Asael son parte de su actual historia con el cantante. La llegada del pequeño marca un momento significativo tanto para Samahara como para Bryan, quien se convirtió por primera vez en padre de un niño.

Bryan Torres celebra parto de Samahara Lobatón.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Visiblemente conmovido, Bryan Torres compartió en sus redes sociales una emotiva fotografía llorando durante la videollamada en la que presenció el nacimiento de su hijo. "Bienvenido, Asael Torres Lobatón", escribió junto a una sentida reflexión: “Todo lo que Dios hace es maravilloso, y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”. Sus palabras reflejan la sorpresa por el inesperado parto en Estados Unidos, justo después de que él mismo negara esa posibilidad.