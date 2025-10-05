HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nietas de Camucha Negrete se conmueven al recordar a su abuela tras su fallecimiento: "Estamos con el corazón partido"

Las nietas de la recordada actriz peruana Camucha Negrete se presentaron por primera vez en televisión para rendirle un emotivo homenaje, en el que compartieron recuerdos íntimos con la artista que falleció a los 81 años.

Nietas de Camucha Negrete rindieron homenaje a su abuela. Foto: composición LR/América TV
Nietas de Camucha Negrete rindieron homenaje a su abuela. Foto: composición LR/América TV

A pocos días del fallecimiento de la reconocida actriz Camucha Negrete, sus nietas María José Mejía Gensollen y Paula Mejía aparecieron por primera vez en televisión para rendirle un emotivo homenaje en el programa 'Esta noche' con la Chola Chabuca. Acompañadas de su abuelo, Enrique Collantes, esposo de la artista, las jóvenes se mostraron profundamente conmovidas al recordar a quien de cariño llamaban 'Camu', destacando su amor, energía y el legado familiar que dejó.

“Siempre hemos sido tan unidas, tan compañeras, y en realidad, obviamente estamos con el corazón partido porque extrañamos su presencia física”, expresó María José durante la entrevista. Las palabras de ambas nietas conmovieron al público, quienes también recordaron con cariño a la recordada figura de la televisión peruana.

PUEDES VER: Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: 'No voy a parar'

lr.pe

Nietas de Camucha Negrete recuerdan a su abuela en sentido homenaje

El programa 'Esta noche' rindió un sentido homenaje a Camucha Negrete, actriz peruana que falleció el pasado 27 de septiembre a los 81 años, víctima de una enfermedad hepática avanzada. Durante la emisión, artistas, colegas y amigos de la intérprete compartieron mensajes de cariño y admiración, mientras que sus nietas se mostraron emocionadas al dedicarle sentidas palabras.

María José Mejía recordó los momentos que compartió con su abuela y destacó su vitalidad y alegría: “Se ha ido con una vida tan bien vivida, tan bien gozada, con biznietos, ¿quién tiene biznietos ahora? y encima una bisabuela súper presente”. Además, contó que solía conversar con Camucha y aconsejarla sobre cómo utilizar las redes sociales.

PUEDES VER: Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: 'Son referenciales'

lr.pe

Nieta de Camucha cuenta los últimos momentos que pasó con su abuela

Durante la entrevista, Paula Mejía no pudo contener las lágrimas al rememorar los últimos días junto a su abuela. La joven relató que logró despedirse de ella poco antes de su partida, cuando regresó de un viaje: "En ese viaje que fue el miércoles anterior a que ella se vaya la llamo y le digo: Camuchita, ¿cómo estás?, por videollamada, y me dice cada día mejor, hijita. Yo me alegré, dije Diosito hizo un milagro, y cuando llegué y la vi tan delicada, dije, claro, ella estaba cada día mejor porque cada día su alma, su ser estaba más en paz para irse”.

Paula también destacó que la enseñanza más grande que les dejó Camucha fue su manera de ver la vida con optimismo y amor familiar. “Camu es una persona que se queda con nosotros para siempre, en un ángel que brilla y que siempre brilló. Nos enseñó un estilo de vida, de felicidad, de ver el lado positivo de las cosas y de que la familia siempre es lo primero”, expresó.

