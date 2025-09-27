Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Este sábado 27 de agosto, la muerte de Camucha Negrete, literalmente, detuvo al país y también cambió la agenda del día de las redacciones periodísticas. No era para menos, la noticia de su fallecimiento se convirtió en el tema que recorrió todos los ámbitos de la memoria emocional por la sencilla razón de que Camucha Negrete llegó a ser más que una actriz, presentadora y locutora de radio. Desde hace buen rato, Camucha Negrete exhibía el rótulo, bien puesto, de marca cultural.

Las redes reaccionaron y el gremio artístico local no tardó en manifestar su lamento por la partida de la artista. Camucha Negrete tenía 80 años y venía padeciendo de cáncer al hígado. Sobre este último punto, de acuerdo con María José Mejía Gensollen, su nieta, Camucha, en los últimos días, se encontraba en su casa, luchando contra una grave enfermedad hepática, la misma que le impedía someterse a tratamiento alguno. Se deduce que su estado de salud no era el de los mejores, mucho menos una información secreta, pero como suele ocurrir con los referentes, pensábamos que su partida no ocurriría tan pronto. No hay que pensarlo mucho: solo contados acceden a ese estado de reconocimiento. Creíamos que Camucha superaría, o controlaría, su enfermedad y que la tendríamos para rato a pesar de que llevaba años alejada de las luces mediáticas.

Los inicios

De acuerdo con los datos oficiales de su biografía, Camucha nació en 1945 en Iquitos y vino a Lima a la edad de los 4 años. Una de sus primeras actividades relacionadas con el arte, fue el ballet clásico. Camucha pasó toda su niñez bajo la estricta disciplina del ballet. Para 1968, con 23 años, podemos decir que Camucha había experimentado muchas cosas. Se casó a los 15, tuvo dos hijos (Mocita y Julio), enviudó, se volvió a casar y tuvo a su hija menor (Claudia).

Bastan estos datos para darnos cuenta de quién fue Camucha Negrete. Tenía tres hijos y todas las opciones por delante para hacer una vida que no estuviera ligada a la actuación. Tuvo innumerables pretendientes que pudieron asegurarle una vida sin apuros económicos. Las imágenes de época son contundentes, no admiten discusión: su belleza natural y su raigambre amazónico (porque de ahí venía su arrolladora personalidad) hicieron de ella una sex symbol en una Lima que ya estaba entregada a la furia del rock y a los ritmos latinos en boga, en una Lima que, hay que decirlo, no dejaba de ser pacata, reprimida y machista pese a su apertura a las manifestaciones culturales foráneas.

1975. Mario Vargas Llosa y Camucha Negrete. Foto: Difusión.

La consolidación

Con 23 años, Camucha Negrete ya tenía un nombre propio. Para finales de los años 60, ya había trabajado con Augusto Ferrando y era parte del programa de televisión El tornillo, el cual la rompió en el primer lustro de la década del 70. Eran años en donde no existía aún el internet, en donde la autodestrucción de la imagen era a cuenta gotas y no como ahora debido a las redes sociales. En ese escenario, Camucha forjó un nombre y a la vez consolidó una independencia (quien escribe siempre la ha percibido como una mujer muy trabajadora).

Visto desde los tiempos actuales, estamos hablando de una mujer empoderada en días en los que la palabra empoderamiento solo era válida en círculos intelectuales. Las redacciones periodísticas, por ejemplo, son generosas en historias en donde Camucha era el centro del relato, pero las narrativas que lo conformaban exhibían una línea común: el respeto que suscitaba su nombre. Camucha era admirada y, no lo vamos a negar a estas alturas, era del mismo modo deseada, pero se trataba de un deseo inalcanzable que podemos comparar con el que despiertan las grandes actrices de carácter. Camucha le sacó la vuelta al estereotipo con su personalidad. Sin proponérselo, Camucha desde esa época ya estaba dejando un legado para las mujeres del futuro: la belleza, sin carácter y sin trabajo, no sirve de nada.

Camucha en el cine

Una de las novelas más divertidas de Mario Vargas Llosa es Pantaleón y las visitadoras (1973). Vargas Llosa ya era un escritor famoso a sus 37 años. Esta era la novela que, hasta ese momento, más se ajustaba a una adaptación cinematográfica. Se tomó tan en serio esa adaptación, que fue el propio Vargas Llosa el director. Para el papel de la brasileña, convocó a Camucha Negrete. Llamó a la mejor.

En 1975, se estrena la película homónima. Camucha Negrete tenía 30 años. A la película no le fue nada bien en su presentación en Puerto Rico, incluso fue prohibida por el gobierno de Velasco y llegó a estrenarse en Lima seis años después de su lanzamiento. Tampoco le fue bien a nivel de crítica. Camucha nunca se hizo drama por ese fracaso. ¿Qué drama puede sentir una mujer a la que la vida la revolcó desde muy joven y se supo sobreponer? ¿O es que tener 3 hijos a los 23 años es un asunto normal? Por aquellos tiempos, ya cercanos a los 80, si algo se podía decir de Camucha Negrete, es que ya estaba más allá del bien del mal. Ya era una leyenda.

Ícono cultural

Camucha Negrete condujo no pocos programas de televisión de mucho éxito. Pero las últimas generaciones, principalmente las que asomaron al mundo a mediados de los 80, guardan un gran recuerdo de Camucha desde mediados de los 90, a cuenta de un programa llamado Utilísima(1995-2002). Este era un programa de corte femenino en el que, sin disfuerzos y sin las poserías de las conductoras actuales, Camucha dio cátedra de lo que es ser mujer en el mundo de hoy. Su inteligencia espontánea, su experiencia de vida y su buena voluntad, son valores que proyectó y que son reconocidos por el público. A Camucha la lloran hasta aquellos que nunca la vieron o conocieron, pero que sabían de ella por medio de las historias orales de sus familias. Esa es una manera de trascender.