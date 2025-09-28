HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: "Anteayer fue nuestro aniversario"

Enrique Collantes, esposo de Camucha Negrete, recordó muy afligido los últimos momentos de la actriz, fallecida a los 80 años tras una larga batalla contra una enfermedad hepática.

Enrique Collantes, esposo de Camucha Negrete, la despidió tras su fallecimiento. Foto: Instagram
Enrique Collantes, esposo de Camucha Negrete, la despidió tras su fallecimiento. Foto: Instagram

El mundo del entretenimiento en el Perú está de luto. Camucha Negrete, una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión nacional, murió el sábado 27 de septiembre a los 80 años, dejando una huella imborrable en el arte escénico y en el corazón del público que la siguió por décadas. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales, donde también agradecieron las múltiples muestras de cariño recibidas.

Mientras su velorio se realiza en la iglesia Virgen de Fátima, en Miraflores, su esposo Enrique Collantes ofreció unas emotivas declaraciones a RPP Noticias, en las que recordó los últimos días que compartió con la actriz. En un momento especialmente conmovedor, reveló que la fecha de su fallecimiento coincidía casi con su aniversario de matrimonio, un detalle que cargó aún más de simbolismo su despedida.

PUEDES VER: El adiós a Camucha Negrete: Rodrigo González, Gisela Valcárcel, Cecilia Bracamonte y más artistas la despiden con emotivos mensajes

Esposo de Camucha Negrete conmueve al recordar a la actriz

Enrique Collantes, el esposo de Camucha Negrete, habló públicamente sobre la partida de su compañera de vida durante más de cinco décadas. En una entrevista con RPP, relató con voz entrecortada cómo fue el momento exacto en que la actriz dejó de existir. “Se fue tranquila, se fue llena de luz. Falleció a las 4 de la mañana; mi hija se despierta y me dice: ‘Papito, mamita se durmió’. En el cuarto, en lugar de haber pena, dolor, sentías una paz increíble”, expresó.

Además, Collantes recordó que apenas dos días antes habían celebrado su aniversario de matrimonio. “Siempre parábamos juntos. Anteayer fue nuestro aniversario de matrimonio. Cada lugar, cada sitio, cada tiempo, ella está conmigo”, dijo conmovido, resaltando la profunda conexión que compartían desde hace más de 50 años, de los cuales 35 los vivieron como esposos formalmente casados.

Camucha Negrete falleció a los 80 años

Camucha Negrete, actriz de gran trayectoria, falleció a los 80 años, víctima de una enfermedad hepática que enfrentó con fortaleza. Su partida marcó el final de una era en la televisión y el teatro peruano. Desde sus inicios como pionera en la conducción de programas televisivos hasta su protagonismo en recordadas telenovelas, Negrete construyó una carrera sólida que la posicionó como un ícono cultural.

A lo largo de su carrera, la actriz destacó por su elegancia, talento interpretativo y carisma. Fue una figura querida por varias generaciones, no solo por su trabajo en escena, sino también por su cercanía con el público. Su legado artístico incluye múltiples reconocimientos y un profundo respeto dentro del gremio actoral peruano.

