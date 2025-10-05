Enrique Collantes, viudo de Camucha Negrete, habló por primera vez sobre la supuesta rivalidad entre la recordada actriz y Gisela Valcárcel. Durante una entrevista con el programa ‘Esta noche’, aclaró que nunca existió ningún enfrentamiento entre ambas. Incluso, confesó que la exconductora de ‘Utilísima’ reconocía el talento de la rubia.

“Es más, Camucha decía: ‘Esta chica tenía talento. Qué bien que le hayan dado este programa y haya salido adelante’”, reveló su esposo sobre lo que ella comentaba en vida acerca de Gisela.

Enrique Collantes estuvo en el programa de la Chola Chabuca donde hicieron un homenaje a Camucha Negrete. Foto: Instagram.

Esposo de Camucha Negrete aclara que nunca hubo enfrentamiento entre ella y Gisela

Los rumores indicaban que la rivalidad entre Camucha Negrete y Gisela Valcárcel surgió en los años ochenta, cuando Panamericana planeaba estrenar ‘Aló Camucha’ con la fallecida actriz como presentadora. Ella firmó contrato y comenzó a trabajar en el proyecto.

Sin embargo, una serie de problemas personales, como la perdida de un hijo y un cuadro de depresión, la llevaron a ausentarse temporalmente del canal. Ante su ausencia, los directivos decidieron contratar a una entonces casi desconocida Gisela, quien finalmente asumió la conducción y se convirtió en una de las grandes figuras de la televisión peruana.

La misma Camucha explicó años después de ese impasse que nunca tuvo un conflicto con la ‘señito’, si no con la decisión del canal. “La subestimé, ella era una chiquilla”, recordó la actriz en una entrevista. Su esposo, Enrique Collantes, reafirmó esta versión durante el programa ‘Esta noche’ de la Chola Chabuca. “El problema era el canal, no era Gisela”, aseguró.

Gisela Valcárcel envía sentidas condolencias a la familia de Camucha Negrete

Tras la muerte de Camucha Negrete el sábado 27 de septiembre de 2025, a causa de un avanzado cáncer de hígado, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia de la recordada actriz y dedicarle emotivas palabras.

“Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos y que siempre priorizó a su familia y que además quiso tanto lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo, con todo mi respeto y cariño”, señaló Gisela.