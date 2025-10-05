Durante el homenaje televisivo a Camucha Negrete en el programa 'Esta noche' con la Chola Chabuca, la actriz y conductora Regina Alcover, madre del cantante Gian Marco Zignago, conmovió al público al compartir el último mensaje de voz que recibió de su entrañable amiga antes de su fallecimiento. En el audio, la recordada intérprete le agradece por sus palabras de cariño y le deja una promesa que hoy resuena con especial emoción: “Tenemos que vernos, tratar de ser dichosas en los últimos años que nos puedan quedar”.

Conmovida hasta las lágrimas, Regina Alcover recordó con nostalgia la vez que vio a Camucha Negrete, luego de asistir a su obra de teatro 'Brujas'. La artista contó que, tras felicitarla por su actuación, la actriz le respondió con un mensaje lleno de ternura, sin imaginar que serían sus últimas palabras.

Las últimas palabras de Camucha a Regina Alcover: "Seamos felices"

“Regina querida, gracias por tus palabras, gracias de corazón, qué gusto que te haya gustado y que te haya agradado mi actuación. La obra está linda, muy bonita está. Me has emocionado bastante, Reginita. Sí pues hija, tenemos que vernos, tratar de ser dichosas en los últimos años que nos puedan quedar. Vamos a ser felices, Regina, con todos nuestros achaques, no importa. Vamos a comunicarnos, vamos a vernos, vamos a apoyarnos. Te mando un beso grande y mil gracias nuevamente. Felices fiestas, hijita, un abrazo grande, grande, con todo mi cariño y un besote”, se escucha decir a la recordada actriz.

En el programa también se mostró el mensaje que Regina Alcover le envió a Camucha Negrete por WhatsApp, donde la felicitaba y le compartía una fotografía antigua en la que ambas aparecían junto con varios amigos en común. En el texto, Alcover expresaba con nostalgia que solo ellas dos seguían con vida de ese grupo. “Feliz día mañana, preciosa compañera de toda una vida. ¿Puedes creer que de esta foto solo quedamos tú y yo? Te quiero”, le escribió.

El sentido mensaje de Regina Alcover a Camucha Negrete

Durante el homenaje a la actriz en el programa 'Esta noche', se presentó un video en el que Regina Alcover no pudo contener las lágrimas al recordar a su gran amiga. Conmovida, la madre de Gian Marco relató lo que sintió al volver a escuchar el mensaje de voz que Camucha le había enviado poco antes de su partida. “Decirte, gracias, como te dije aquella noche que estuviste en el escenario, maravillosa, que sentí que habías crecido mucho. Eras una reina en el escenario, con ese encanto, con esa seguridad. Es un don que tienen muchas personas que aman lo que hacen”, expresó con la voz entrecortada.

Regina también recordó los años de amistad que compartió con la reconocida actriz, evocando las experiencias y enseñanzas que marcaron su vínculo. “Me fui a mirar la foto que te conté, donde trabajábamos juntas, y me dijiste que te iba a servir muchísimo (…) hemos pasado momentos maravillosos juntas, me enseñaste muchas cosas buenas de la vida y viviste muchísimo, intensamente, con todo el corazón. Te prometo, soy la última que queda de esa foto ahora, pero lo voy a sacar partido hasta el último día de mi vida”, añadió.