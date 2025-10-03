Suheyn Cipriani expone la cifra que César Vega quiere darle a su hija como pensión: “Vamos a ir a juicio”
La modelo Suheyn Cipriani confesó a Magaly Medina la insólita cantidad de dinero que el salsero César Vega pretende aportar mensualmente para los gastos de la niña que tienen en común.
Suheyn Cipriani reveló que el salsero César Vega, padre de su hija, pretende otorgarle una pensión de alimentos que ella considera insuficiente. Ante esta situación, la modelo reveló que procederá a hacerle un juicio. “Ahorita hicimos una conciliación, no llegamos a conciliar porque él me estaba ofreciendo 2.000 soles para la bebé y vamos a ir a juicio, ¿no?”, declaró en vivo para el programa de ‘Magaly TV: la firme’.
Cabe recordar que la también presentadora de TV, de 29 años, fue tendencia tras su participación en ‘El valor de la verdad’, donde relató las agresiones que sufrió por parte del cantante César Vega. Ella ganó mucha popularidad tras ser candidata al Miss Perú en 2019 y 2023.
Suheyn Cipriani expone cómo es su relación con César Vega, padre de su hija
Suheyn Cipriani fue invitada al set de Magaly Medina, donde contó que ya no mantiene comunicación con César Vega. La modelo aseguró que ha superado al salsero como pareja, aunque admitió que aún atraviesa un proceso de sanación personal. Mientras tanto, continúa la disputa legal para alcanzar una conciliación justa respecto a la manutención de su hija.
“No sé nada de él. Ya mi relación es nula. Yo tengo bloqueados a sus familiares. Sí, o sea, como pareja lo he superado, sí, pero todavía estoy en un proceso de sanación. Es un proceso largo, sanar, ¿no?”, señaló la exmiss Perú, revelando además que el padre de su hija busca ofrecerle S/2.000 como pensión alimenticia.
Ante estas declaraciones, Magaly Medina reaccionó indignada. “Ay, qué terrible, ¿no? Tener que ir a juicio por algo que es una obligación. Yo nunca entenderé a esos hombres que se olvidan de por qué traen hijos al mundo”, expresó molesta la presentadora de ATV.
Suheyn Cipriani y las desgarradoras confesiones sobre César Vega en EVDLV
Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, a inicios de agosto de este año, Suheyn Cipriani realizó fuertes revelaciones sobre su relación con César Vega. La modelo contó que el salsero la amenazó de muerte, que intentó asesinar a su padre, y que, en una ocasión, la echó del departamento con su hija en brazos.
Asimismo, detalló otros episodios de su vida: reveló que Jefferson Farfán la invitó a salir, que su madre le dijo que estaba ‘endemoniada’ e incluso confesó que intentó quitarse la vida a los 8 años.