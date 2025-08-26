HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Suheyn Cipriani rompe su silencio tras ser ampayada besándose con misterioso hombre: "Me siento avergonzada"

Tras ser captada cariñosa, Suheyn Cipriani reconoció su cercanía con el misterioso hombre y admitió que se arrepiente de haberse mostrado en público de esa manera.

Suheyn Cipriani fue ampayada en una discoteca de Independencia. Foto: composición LR/difusión
Suheyn Cipriani fue ampayada en una discoteca de Independencia. Foto: composición LR/difusión

La exreina de belleza Suheyn Cipriani fue captada en una discoteca de Independencia besándose con un misterioso hombre. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme' el viernes 22 de agosto. Después de sus declaraciones en 'El valor de la verdad' sobre su relación con el cantante César Vega, la modelo confirmó que el joven es su 'saliente' y que probablemente la seguirán viendo con él.

La modelo peruana decidió romper su silencio y se pronunció sobre las imágenes difundidas. “Lo estoy conociendo a él, una buena persona. A mí me parece lindo, a mí me parece guapo. No es una persona pública y no lo quiero exponer porque a él no le gusta, de hecho no tiene redes sociales. Entonces me da pena”, explicó a las cámaras. Sin embargo, también reconoció sentirse incómoda por la forma en que fue vista en el local nocturno: “En realidad me siento avergonzada de esas imágenes. No debí, tal vez, haciendo esas cosas en una discoteca”.

PUEDES VER: Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

lr.pe

Suheyn Cipriani responde tras ampay con misterioso hombre

En el programa de Magaly Medina, se mostraron imágenes en las que Suheyn Cipriani aparece bailando reguetón y besándose apasionadamente con el joven hasta altas horas de la madrugada. Según se observó, ambos estuvieron juntos hasta las 5:00 a. m., disfrutando de la música y compartiendo gestos de cariño.

Lejos de negar lo sucedido, la exreina de belleza admitió que existe un acercamiento con esta persona, aunque insistió en que no pertenece al mundo de la farándula y prefiere mantener su identidad en reserva. “No es una persona para esconder, simplemente traté de mantener mi vida privada”, aseguró. Asimismo, la modelo confesó sentirse arrepentida por haberse mostrado tan efusiva en un lugar público. “Me siento mal, pero ya están las imágenes”, expresó.

PUEDES VER: Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: 'El ladrón juzga por su condición'

lr.pe

Magaly Medina cuestiona actitud de Suheyn Cipriani tras ampay

Tras su participación en 'El valor de la verdad', en el que reveló los episodios de violencia que vivió a manos de su expareja, el salsero César Vega. Por ello, la conductora Magaly Medina no dudó en enviarle un mensaje de advertencia: “Una mujer de valor merece un hombre de valor”, señalando que la modelo debe replantear sus decisiones sentimentales para evitar repetir experiencias tóxicas.

"Ahora no sabemos si este chico es malandro o no. Ella dice, 'No, no quiero exponerlo. Es que él ni redes sociales tiene'. Como que la persona fuera muy privada, pero igual hay que averiguar. Y tiene que cambiar ese concepto de 'a mí me gustan malandros', pues porque si te gustan los malandros vas a acabar mal, porque malandro es sinónimo de delincuentes. Tú no puedes salir con delincuentes porque ya sabes que te va a pasar lo mismo que te pasó con César Vega", añadió la conductora.

