Entretenimiento

Magaly estalla contra Día D por ‘victimizar’ a César Vega: “No le lavamos la cara a golpeadores”

La popular 'Urraca', no se quedó callada y acusó al programa de encubrir la violencia en un país donde muchas mujeres son víctimas de maltrato.

Magaly Medina cuestionó que programas como Día D o La chola Chabuca den pantalla a personajes protagonistas de violencia familiar.
Magaly Medina cuestionó que programas como Día D o La chola Chabuca den pantalla a personajes protagonistas de violencia familiar. | Foto: composición LR/ Magaly TV, La firme / Día D

El último 17 de agosto, el dominical Día D emitió una entrevista al salsero César Vega, quien fue denunciado por maltrato por la exreina de belleza, Suheyn Cipriani. Durante la emisión del reportaje, el denominado “Sonerito de Huacho”, lamentó su comportamiento, ya que según dijo, actuó de forma agresiva por los efectos del alcohol. Incluso, admitió que estaba encaminado a curar su alcoholismo.

Sin embargo, el reportaje no fue bien visto por la periodista Magaly Medina en su programa de espectáculos, ya que consideró que pretendían ‘lavar’ la imagen del cantante y era una falta de respeto a las mujeres víctimas de maltrato.

PUEDES VER: Esta es la dolorosa pregunta que hizo ganar S/20.000 a Suheyn Cipriani en 'EVDLV': "Iba a empeorar"

lr.pe

Magaly Medina: "No somos lavadores de cara de golpeadores"

“El pobrecito es víctima del alcohol porque su padre fue alcohólico. Acá nosotros no somos lavadores de cara de golpeadores, ni de abusadores. No nos podemos dar ese lujo en un país con tanta violencia”, manifestó la popular ‘Urraca”.

En otro momento, la conductora señaló que Vega debería asumir su responsabilidad, sobre todo por los altos índices de feminicidios que se han registrado en el país. En esa línea, aseguró que no se puede defender a personajes que han causado daño a su entorno familiar.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone dura agresión física de César Vega cuando ella estaba embarazada: "Tenía a mi hija dentro"

lr.pe

"Los programas deberían ser inquisidores y cuestionar a los maltratadores", manifestó la 'Urraca'

“Si maltrataste a tu esposa, compañera, madre de tu hijo, seas artista o no, siempre habrá programas como el de La chola Chabuca o Día D que para no perder su primicia le pasan la mano y lo dejan hablar. Los programas deberían ser inquisidores y cuestionar a los maltratadores, más no darle 20 minutos a alguien que no merece defensa”, remarcó Medina.

Magaly Medina criticó que César Vega se excuse en su alcoholismo para disculpar su comportamiento violento. Foto: composición LR/ Magaly TV, La firme / Día D

Magaly Medina criticó que César Vega se excuse en su alcoholismo para disculpar su comportamiento violento. Foto: composición LR/ Magaly TV, La firme / Día D

Por otro lado, Suheyn Cipriani reaccionó a las declaraciones del padre de su hija y afirmó que este la golpeaba incluso estando sobrio. Además, dijo esperar que cambie y sane realmente.

Finalmente, Magaly recordó que no es la primera vez que Día D realiza entrevistas a personajes vinculados a violencia familiar. “Acuérdense cuando le lavaron la cara a Cueva”.

Suheyn Cipriani se sentó en el sillón rojo de EVDLV y contó los episodios de violencia del que fue víctima

En la edición del 10 de agosto, la exfinalista del Miss Perú, Suheyn Cipriani, participó en ‘El Valor de la Verdad’, donde relató pasajes violentos con su pareja, César Vega, incluso cuando esperaba a su hija. La modelo presentó videos como prueba de las agresiones que sufrió en esa etapa tan vulnerable de su vida.

Asimismo, reveló que dejó atrás el certamen de belleza para formar una familia con César Vega, quien, incluso le prometió que se casarían después de tener a su niña. 

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Suheyn Cipriani logró consolidarse como una de las figuras más destacadas en el ámbito de los certámenes de belleza. Tras coronarse como Miss Eco International 2019, su participación en Miss Perú 2022 la catapultó aún más al ojo público, donde logró quedar como primera finalista, ganándose el cariño y la admiración de los peruanos.

