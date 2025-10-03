El recordado ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada, ocurrido a inicios de 2024 dentro de su conocido 'auto rana', se convirtió en uno de los mayores escándalos de la farándula peruana. Aquella vez, el destape provocó el fin de la relación del líder de la Gran Orquesta Internacional con Pamela Franco, quien decidió separarse definitivamente del cumbiambero tras las imágenes difundidas.

Sin embargo, a más de un año después, Mary Moncada, de 36 años, reapareció en sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje luego de que los medios la contactaran nuevamente sobre el caso. “Y a los moralistas, si vuelvo a cometer el mismo error, lo cometo y lo asumo, y por mi parte no hay nada de arrepentimiento”, expresó la mujer en su cuenta de Instagram, dejando en claro su postura frente a las críticas.

Mary Moncada manda fuerte mensaje por polémico ampay que protagonizó con Domínguez

Mary Moncada volvió a referirse nuevamente sobre recordado ampay con Christian Domínguez, difundido por 'Magaly TV, la firme'. La mujer reveló en su cuenta de Instagram que la prensa peruana volvió a contactarla para consultarle sobre aquel episodio, pero dejó en claro que ya no le interesa opinar al respecto. “No entiendo para qué me están llamando para opinar algo que ya no me importa… Algo que pasó hace más de un año”, expresó en una historia acompañada de una fotografía suya.

Pese a la polémica generada por su mensaje, la exprotagonista del escándalo evitó profundizar en el tema y no volvió a pronunciarse sobre Domínguez. En lugar de ello, continuó compartiendo en sus redes sociales imágenes de su día a día, mostrando que prefiere enfocarse en su rutina personal y mantenerse alejada de la controversia.

Christian Domínguez factura utilizando su ampay del 'auto rana'

Christian Domínguez volvió a ser tendencia luego de protagonizar un spot publicitario en el que hace alusión a su recordado ampay dentro del famoso “auto rana”. En el video, el cantante utiliza el escándalo que le costó su relación con Pamela Franco para promocionar un taller mecánico, lo que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Magaly Medina no tardó en pronunciarse y calificó la estrategia como una muestra de “fresco y caradura”. La conductora criticó que Domínguez transforme un episodio que dañó su vida personal e imagen pública en material promocional, afirmando que refleja al “típico sinvergüenza de la nariz de la cumbia”.