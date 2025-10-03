HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
Espectáculos

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Alezka Zambrano, exnovia de Said Palao, habló sin querer a nivel nacional sobre cómo se lleva con Alejandra Baigorria y sorprendió con sus declaraciones.

Alezka Zambrano y Said Palao mantuvieron una relación años atrás. Foto: Composición LR/Instagram.
Alezka Zambrano y Said Palao mantuvieron una relación años atrás. Foto: Composición LR/Instagram.

Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, habló sin querer sobre su relación con Alejandra Baigorria, luego de revelar que vivió un verdadero calvario cuando el exchico reality mantenía un noviazgo con Macarena Vélez. “Yo de esa mujer (Macarena) no tengo absolutamente nada que hablar, forma parte de mi pasado, gracias a Dios, y sí, fue un calvario, es lo único que tengo que decir”, contó recientemente en el programa ‘América hoy’.

Lo que nadie esperaba era que mencionara a Alejandra Baigorria, esposa de Said, al compararla con Vélez, dejando en claro que con ella sí mantiene una excelente relación. “El hombre actúa de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En mi caso, todos felices”, mencionó Aleska, de 29 años.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

lr.pe

Alezka Zambrano habla por primera vez de Alejandra Baigorria

Tras asegurar que vivió un tormento cuando Macarena Vélez era la pareja de Said Palao, etapa en la que debía mantener comunicación con el modelo por la hija que tienen en común, Aleska Zambrano se refirió por primera vez a Alejandra Baigorria y aseguró que mantienen una buena relación.

“Lo único que pienso es que el hombre actúa, lamentablemente, también muchas veces, de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En nuestro caso hoy en día, todos felices y en paz. De mi pasado no quisiera hablar”, señaló a ‘América hoy’

PUEDES VER: Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, hace creer a sus amigos que está embarazada

lr.pe

Alezka Zambrano y Baigorria estuvieron juntas en primera comunión de la hija de Said

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Alezka Zambrano y Alejandra Baigorria, madre de la hija y actual esposa de Said Palao, respectivamente, se dejaron ver juntas durante la primera comunión de la pequeña. Ambas compartieron la mesa familiar y, además, Aleska publicó en sus redes sociales un collage de fotos en el que aparecen la ‘gringa de gamarra’ y el chico reality.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

Alejandra Baigorria lanza emotivo mensaje a la hija de Said Palao por su primera comunión: "Mi cae bella"

LEER MÁS
Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

Said Palao sufre terrible accidente en pleno viaje: terminó con la frente cortada y con Alejandra Baigorria en el hospital

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paco Bazán revela que le pidió a Jefferson Farfán parar los temas judiciales con Magaly Medina: "Defendí a mi madrina"

Paco Bazán revela que le pidió a Jefferson Farfán parar los temas judiciales con Magaly Medina: "Defendí a mi madrina"

LEER MÁS
Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

LEER MÁS
Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

LEER MÁS
Mariella Zanetti responde con todo tras ser llamada ‘mala madre’ y lanza mensaje: "Esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí"

Mariella Zanetti responde con todo tras ser llamada ‘mala madre’ y lanza mensaje: "Esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Hay clases hoy jueves 2 de octubre por paro de transportistas en Lima y Callao? Lo que dice Minedu

Paro de transportistas EN VIVO: así se vive la protesta en Lima y Callao, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Espectáculos

Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025