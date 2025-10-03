Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, habló sin querer sobre su relación con Alejandra Baigorria, luego de revelar que vivió un verdadero calvario cuando el exchico reality mantenía un noviazgo con Macarena Vélez. “Yo de esa mujer (Macarena) no tengo absolutamente nada que hablar, forma parte de mi pasado, gracias a Dios, y sí, fue un calvario, es lo único que tengo que decir”, contó recientemente en el programa ‘América hoy’.

Lo que nadie esperaba era que mencionara a Alejandra Baigorria, esposa de Said, al compararla con Vélez, dejando en claro que con ella sí mantiene una excelente relación. “El hombre actúa de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En mi caso, todos felices”, mencionó Aleska, de 29 años.

Alezka Zambrano habla por primera vez de Alejandra Baigorria

Tras asegurar que vivió un tormento cuando Macarena Vélez era la pareja de Said Palao, etapa en la que debía mantener comunicación con el modelo por la hija que tienen en común, Aleska Zambrano se refirió por primera vez a Alejandra Baigorria y aseguró que mantienen una buena relación.

“Lo único que pienso es que el hombre actúa, lamentablemente, también muchas veces, de acuerdo a la mujer que tiene al lado. En nuestro caso hoy en día, todos felices y en paz. De mi pasado no quisiera hablar”, señaló a ‘América hoy’

Alezka Zambrano y Baigorria estuvieron juntas en primera comunión de la hija de Said

Alezka Zambrano y Alejandra Baigorria, madre de la hija y actual esposa de Said Palao, respectivamente, se dejaron ver juntas durante la primera comunión de la pequeña. Ambas compartieron la mesa familiar y, además, Aleska publicó en sus redes sociales un collage de fotos en el que aparecen la ‘gringa de gamarra’ y el chico reality.