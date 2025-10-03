HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Domínguez se burla de las duras críticas de Magaly Medina tras usar el ampay del 'auto rana' para publicidad: "Afectadísimo estoy"

Magaly Medina no tardó en criticar duramente la publicidad de Christian Domínguez sobre el "auto rana"; sin embargo, el cumbiambero tuvo una inesperada reacción.

Christian Domínguez recientemente causó revuelo por su publicidad. Una de sus críticas más contundentes fue Magaly Medina.
Christian Domínguez recientemente causó revuelo por su publicidad. Una de sus críticas más contundentes fue Magaly Medina.

Christian Domínguez volvió a estar en boca de todos tras protagonizar un video publicitario que remueve uno de los episodios más comentados de su vida personal: el recordado "ampay del auto rana". El clip, difundido en TikTok, no solo hace alusión directa al escándalo de infidelidad que lo expuso en 2024, sino que lo convierte en recurso comercial. La estrategia generó una ola de reacciones, pero ninguna tan contundente como la de Magaly Medina.

La conductora criticó duramente el contenido, calificándolo de insensible y carente de criterio. Desde su programa en vivo en ATV, lanzó frases punzantes que apuntaron tanto al cantante como a su entorno. Sin embargo, lejos de mostrarse afectado, el cumbiambero respondió con sarcasmo y dejó claro que no piensa retroceder ni disculparse por capitalizar su pasado.

PUEDES VER: Samahara Lobatón dio a luz a tercer hijo en Estados Unidos y su novio Bryan Torres llora emocionado desde Perú

"Afectadísimo estoy": Christian Domínguez responde con ironía a Magaly Medina

En entrevista con Carla Chevez para Trome, Christian Domínguez se refirió a las críticas de Magaly Medina con tono burlón. "Afectadísimo estoy, tanto que no duermo", declaró entre risas, minimizando el impacto de los comentarios. El video que desató la controversia fue parte de una campaña publicitaria en TikTok, donde el artista aparece haciendo referencia al "auto rana", término que se popularizó tras el ampay en el que fue captado siéndole infiel a Pamela Franco, su entonces pareja, dentro de su vehículo.

El artista, quien meses atrás regresó con Karla Tarazona, aseguró que no dejará de trabajar por lo que otros opinen. "Imagínate el día que yo deje de hacer cosas porque a otra persona no le guste, seré un don nadie", afirmó. Incluso ironizó sobre el pago recibido por la publicidad: "Me han pagado un millón de soles", declaró, dejando entrever que el objetivo fue comercial y no personal.

PUEDES VER: Magaly Medina detiene programa en vivo y explota contra su equipo por interrumpirla: "O hablas tú, o hablo yo"

Magaly Medina reacciona con dureza tras video de Christian Domínguez y el auto rana

Magaly Medina no tardó en reaccionar luego de que Christian Domínguez usara el "ampay del auto rana" en una publicidad. Desde su programa, lanzó una batería de críticas contra el cantante de cumbia, cuestionando su sentido común y calificando el video como una falta de tino. "Claro, ¿no ve que la gente es estúp***? ¿No se da cuenta de lo que él hizo?", expresó con indignación. La conductora también se burló del hecho de que Domínguez ni siquiera llevó a la mujer a un espacio privado. "Aunque sea un telo barato de esos de 10 soles con Netflix", dijo, en tono mordaz.

Además, Medina lanzó dardos hacia Karla Tarazona, actual pareja del artista, insinuando que no lo aconseja adecuadamente. "Yo creo que falta de todo tino. ¿No tiene quién le aconseje? ¿Quién le aconseja a este hombre, Karla Tarazona? Ay, también. ¿A qué árbol se arrima?", comentó, dejando entrever que el entorno de Domínguez no contribuye a mejorar su imagen pública.

