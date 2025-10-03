HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Valeria Piazza se despidió de 'América hoy' entre abrazos y buenos deseos de sus compañeros. La modelo explicó la razón de su salida y no descartó volver a la conducción en el futuro.

Valeria Piazza estuvo en 'América hoy' desde 2023. Foto: composición LR/difusión/América TV
Valeria Piazza estuvo en 'América hoy' desde 2023. Foto: composición LR/difusión/América TV

La modelo Valeria Piazza anunció su salida del programa 'América hoy', en la que compartió conducción junto con Ethel Pozo, Janet Barboza, y Edsón Dávila. El viernes 3 de octubre, la exMiss Perú aseguró que 'lo dio todo' en el magacín y aclaró que su decisión de abandonar el magacín se debe a su deseo de concretar sus proyectos y planes.

La exMiss Perú reveló que su salida del programa estaba prevista desde antes, pero se retrasó. "Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América hoy’. De hecho iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga", confesó frente a cámaras.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: 'Que no me embarre'

lr.pe

Valeria Piazza comparte emotivo mensaje al despedirse de ‘América hoy’

Valeria Piazza sorprendió a la audiencia al despedirse casi al finalizar la emisión de 'América hoy', en la que anunció oficialmente que dejaba el programa. Sus compañeros aprovecharon el momento para dedicarle emotivas palabras y desearle lo mejor en su nueva etapa, además de entregarle un presente en nombre de la producción. Aunque Janet Barboza no estuvo presente, Ethel Pozo le expresó su cariño y aseguró: “Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito”.

Emocionada y con la voz entrecortada, la exMiss Perú aseguró que no tendría problemas en visitar el programa cuando la inviten: “Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá. He aprendido muchísimo de la televisión este año, he crecido en la carrera y en la conducción”.

PUEDES VER: Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: 'Son referenciales'

lr.pe

¿Cuál es el motivo de la salida de Valeria Piazza de 'América hoy'?

El motivo de la salida de Valeria Piazza de 'América hoy' está vinculado a compromisos profesionales que la modelo ya tenía pactados y que no podía seguir postergando. Durante su emotiva despedida, la conductora explicó que su decisión no fue improvisada, sino conversada previamente con la producción. “Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos”, señaló.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, la exMiss Perú aclaró que su alejamiento del magazine no significa un adiós definitivo a la televisión, ya que mantiene abierta la posibilidad de volver en otras temporadas. “Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver qué pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado toda esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo. Más que compañeros somos amigos”, expresó con gratitud.

Notas relacionadas
Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: “Te adelantaste”

Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: “Te adelantaste”

LEER MÁS
Valeria Piazza confirma que 'América hoy' continúa en América Televisión, pese a anuncio de Gisela Valcárcel: "Situación complicada"

Valeria Piazza confirma que 'América hoy' continúa en América Televisión, pese a anuncio de Gisela Valcárcel: "Situación complicada"

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

LEER MÁS
Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

LEER MÁS
Paco Bazán revela que le pidió a Jefferson Farfán parar los temas judiciales con Magaly Medina: "Defendí a mi madrina"

Paco Bazán revela que le pidió a Jefferson Farfán parar los temas judiciales con Magaly Medina: "Defendí a mi madrina"

LEER MÁS
Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

LEER MÁS
Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombre es hallado sin vida en maletera de auto: pareja confesó ser la autora ante la Policía en Breña

Señor de los Milagros en vivo hoy, 4 de octubre vía Nazarenas tv: hora de inicio, recorrido y desvíos por la primera procesión

Paro de transportistas: liberan a dos de los 17 detenidos en la comisaría de Puente Piedra tras más de 12 horas de reclusión

Espectáculos

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”

Paco Bazán revela que le pidió a Jefferson Farfán parar los temas judiciales con Magaly Medina: "Defendí a mi madrina"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser "topos" de Acuña

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025