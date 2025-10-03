La modelo Valeria Piazza anunció su salida del programa 'América hoy', en la que compartió conducción junto con Ethel Pozo, Janet Barboza, y Edsón Dávila. El viernes 3 de octubre, la exMiss Perú aseguró que 'lo dio todo' en el magacín y aclaró que su decisión de abandonar el magacín se debe a su deseo de concretar sus proyectos y planes.

La exMiss Perú reveló que su salida del programa estaba prevista desde antes, pero se retrasó. "Tantos años en televisión y me sigo poniendo nerviosa. La verdad es que hoy se acaba mi temporada 2025 en ‘América hoy’. De hecho iba a ser hasta el 31 de julio, pero la hemos pasado tan bien, nos hemos divertido tanto que la hicimos más larga", confesó frente a cámaras.

Valeria Piazza comparte emotivo mensaje al despedirse de ‘América hoy’

Valeria Piazza sorprendió a la audiencia al despedirse casi al finalizar la emisión de 'América hoy', en la que anunció oficialmente que dejaba el programa. Sus compañeros aprovecharon el momento para dedicarle emotivas palabras y desearle lo mejor en su nueva etapa, además de entregarle un presente en nombre de la producción. Aunque Janet Barboza no estuvo presente, Ethel Pozo le expresó su cariño y aseguró: “Te vamos a extrañar y esperamos de verdad que vengas prontito”.

Emocionada y con la voz entrecortada, la exMiss Perú aseguró que no tendría problemas en visitar el programa cuando la inviten: “Claro que sí. Cuando ustedes me necesiten, voy a estar acá. He aprendido muchísimo de la televisión este año, he crecido en la carrera y en la conducción”.

¿Cuál es el motivo de la salida de Valeria Piazza de 'América hoy'?

El motivo de la salida de Valeria Piazza de 'América hoy' está vinculado a compromisos profesionales que la modelo ya tenía pactados y que no podía seguir postergando. Durante su emotiva despedida, la conductora explicó que su decisión no fue improvisada, sino conversada previamente con la producción. “Yo quiero agradecerle a todos, tengo varios proyectos. Yo ya había conversado con Armando (Tafur) antes, pero ahora sí tengo algunos viajes, algunos proyectos, qué cumplir con los contratos”, señaló.

Además, la exMiss Perú aclaró que su alejamiento del magazine no significa un adiós definitivo a la televisión, ya que mantiene abierta la posibilidad de volver en otras temporadas. “Nadie sabe, pero cuando los chicos salen de vacaciones yo empiezo a hacer todos los programas de verano de diciembre hasta febrero. Vamos a ver qué pasa más adelante, yo siempre digo que lo he dado toda esta temporada, siento que nos hemos divertido muchísimo. Más que compañeros somos amigos”, expresó con gratitud.