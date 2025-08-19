Mary Moncada salió a declarar sobre la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. | Foto: Composición LR/ Magaly TV La Firme/ Instagram de Christian Domínguez

Mary Moncada salió a declarar sobre la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. | Foto: Composición LR/ Magaly TV La Firme/ Instagram de Christian Domínguez

Mary Moncada, la mujer que fue captada con Christian Domínguez en un auto por el programa Magaly TV La Firme, volvió a hablar después de meses. Ante las mismas cámaras de la 'Urraca', salió a declarar, pero esta vez sobre la relación entre el cumbiambero y Karla Tarazona.

Como se recordará, su nombre salió a la luz a raíz del ampay con el cantante peruano, lo que originó el rompimiento de la relación entre Domínguez y Pamela Franco. Así fue que, a través de un mensaje, le dijo lo siguiente a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: "Nunca va a cambiar".

¿Qué dijo Mary Moncada a Karla Tarazona?

"Yo no regresaría con alguien que te engaña de esa manera. Además, esa persona jamás va a cambiar", señaló Moncada. Volvió a reiterar que Domínguez no cambiaría y, ante la pregunta de por qué creía que Tarazona lo acompañaba a sus eventos en provincia, con una sonrisa en el rostro, dijo: "Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas", mencionó entre risas.

A pesar de haber protagonizado un ampay con el actor peruano, Mary Moncada respondió con total seguridad y convicción a las preguntas del reportero.