Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"
Mary Moncada protagonizó un ampay en el auto de Christian Domínguez y, tras meses sin aparecer en pantallas, finalmente salió a hablar y le envió un mensaje a Karla Tarazona debido a su relación con el cumbiambero.
- Magaly Medina se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán y tener que pagarle S/300.000: "Me parece una aberración"
- Christian Meier protagoniza incómodo momento con reportera de 'América hoy' tras preguntas sobre el padre de Alondra García Miró
Mary Moncada, la mujer que fue captada con Christian Domínguez en un auto por el programa Magaly TV La Firme, volvió a hablar después de meses. Ante las mismas cámaras de la 'Urraca', salió a declarar, pero esta vez sobre la relación entre el cumbiambero y Karla Tarazona.
Como se recordará, su nombre salió a la luz a raíz del ampay con el cantante peruano, lo que originó el rompimiento de la relación entre Domínguez y Pamela Franco. Así fue que, a través de un mensaje, le dijo lo siguiente a Karla Tarazona sobre Christian Domínguez: "Nunca va a cambiar".
PUEDES VER: Hijo de Leonard León sorprende con mensaje a Christian Domínguez por su cumpleaños: “El verdadero papá en mi vida eres tú”
¿Qué dijo Mary Moncada a Karla Tarazona?
"Yo no regresaría con alguien que te engaña de esa manera. Además, esa persona jamás va a cambiar", señaló Moncada. Volvió a reiterar que Domínguez no cambiaría y, ante la pregunta de por qué creía que Tarazona lo acompañaba a sus eventos en provincia, con una sonrisa en el rostro, dijo: "Tiene que cuidarlo. En provincia es donde quizás hace sus cositas", mencionó entre risas.
A pesar de haber protagonizado un ampay con el actor peruano, Mary Moncada respondió con total seguridad y convicción a las preguntas del reportero.