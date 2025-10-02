HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tilsa Lozano enfurece contra Jackson Mora por regalarle camioneta que se habría apropiado de su examigo: "Que no me embarre"

La modelo Tilsa Lozano pidió a Jackson Mora que no la involucre en las denuncias de sus examigos, quienes lo acusan de apropiarse de bienes, entre ellos una camioneta que fue un regalo del exboxeador.

Tilsa Lozano y Jackson Mora se separaron en 2025 tras casi 3 años de relación. Foto: composición LR/difusión
Tilsa Lozano y Jackson Mora se separaron en 2025 tras casi 3 años de relación. Foto: composición LR/difusión

Tilsa Lozano, conductora de 'La noche habla', protagonizó un tenso momento al dirigirse en vivo a su exesposo, Jackson Mora. La modelo pidió que no la involucre en los conflictos legales y personales que mantiene con sus examigos, luego de que saliera a la luz una serie de acusaciones por la presunta apropiación de bienes, entre ellos una camioneta Ford Explorer.

“Le pediría muy agradecida que no me embarre a mí ni me salpique su mugre”, expresó indignada Tilsa Lozano en plena transmisión, tras conocerse que el vehículo fue pasado a su nombre, en 2021, cuando aún tenían una relación y fue un regalo del exboxeador.

Tilsa Lozano encara en vivo a Jackson Mora tras conflicto con su examigo por camioneta

El origen del problema se dio cuando Luis Giancarlo Saucedo, examigo y luchador, denunció en 'Magaly TV, la firme' que Jackson Mora se habría apropiado de una camioneta Ford Explorer que pertenecía a Roberto Romaña. Según el testimonio, el vehículo desapareció de la cochera de la vivienda de Romaña y fue registrado a nombre de Tilsa Lozano, con un costo declarado de 10.000 soles en 2021.

Posteriormente, la camioneta fue revendida, en 2022, en dos ocasiones hasta alcanzar los 20.000 dólares, como lo figura en registros públicos. Sin embargo, luego de transmitirse el informe en el programa de Magaly Medina, la modelo Tilsa Lozan se dirigió a Jackson Mora, muy fastidiada, para que de la cara y aclare sobre las acusaciones que la involucran: "Espero que el señor Mora se digne a pedir disculpas y aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver en esta situación".

Ante las dclaraciones, Jackson Mora intervino en vivo en el programa 'La noche habla' y defendió su versión: “Ese vehículo se lo compré a Roberto Romaña, se lo pagué a él. Tengo cómo probarlo. El carro se lo di a Tilsa hace unos años, de ahí se vendió a un amigo y ese amigo lo volvió a vender”.

Jackson Mora es acusado de apropiarse casa y una empresa

En 'Magaly TV, la firme', Giancarlo Saucedo aseguró también que el exboxeador se habría apropiado de una casa, la cual sirvió como un centro de apoyo para jóvenes deportistas, y de la empresa de lucha Fusion Fighting Championship (FFC), que pertenecía a su examigo Roberto Romaña. Además, acusó a Jackson Mora de haberse apropiado de una camioneta que terminó a nombre de Tilsa Lozano.

Mora negó cualquier irregularidad y aseguró que las transacciones se realizaron de manera formal: “No hay ningún tema fraudulento ni nada, como dice ese señor (Giancarlo Saucedo) que acaba de cortar, que dice que me han buscado para conversar, jamás, se me corren, no quieren conversar conmigo”, añadió.

