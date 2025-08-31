HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Entretenimiento

Tilsa Lozano revela por primera vez la verdadera razón de su ruptura con Jackson Mora: “No fracasé”

La conductora de televisión, Tilsa Lozano, rompió su silencio y explicó por qué decidió poner fin a su matrimonio con el empresario Jackson Mora tras seis años de relación. 

Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 2022. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.
Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 2022. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram.

Tilsa Lozano habló de manera detallada sobre el fin de su matrimonio con Jackson Mora, tras seis años de relación. La conductora de televisión reveló que la razón principal de la separación fue una infidelidad por parte del empresario deportivo, confirmando así los rumores que circulaban en ese entonces.

Además, aclaró que no considera su relación como un fracaso, ya que ella no fue quien cometió la traición: “Yo, por ser cornuda, ¿eso es un error? Bueno, soy cornuda, ¿cuál es el problema? Mi decisión fue salir de esa relación, pero eso no lo tomo como un fracaso, porque no fracasé”, señaló la exmodelo a Trome.

PUEDES VER: Tilsa Lozano reaparece tras someterse a operación de urgencia y tranquiliza a fans: "El regalo más grande es estar viva"

lr.pe

Tilsa Lozano aclara que siempre le fue fiel a Jackson Mora

Tilsa Lozano afirmó que siempre le fue fiel y respetó su matrimonio con Jackson Mora, recalcando que el fracaso fue de él y no de ella.

“Yo no puedo ser responsable por las cag... que hagan otras personas. Podría tomarlo como fracaso si fui una persona infiel, desleal, pero no soy así, soy una persona que cuando amo, te cuido, soy leal, fiel, recta. Entonces, no puedo tomar como un fracaso personal los errores de otra persona porque no son los míos", sostuvo la presentadora de 42 años a Trome.

Además, reconoció que hablar de su pasado con Jackson Mora aún le resulta complicado. “Este... un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, contó la exmodelo de playboy.

PUEDES VER: Tilsa Lozano impone exigentes condiciones para que un hombre la conquiste: "Debe tener el mismo estilo de vida que yo o más"

lr.pe

Tilsa Lozano busca olvidar la traición de Jackson Mora y le desea lo mejor

Durante la entrevista con Trome, Tilsa Lozano sorprendió al desearle lo mejor a su exesposo, dejando claro que no le guarda rencor pese a la infidelidad que puso fin su matrimonio. “Que vaya con Dios, le deseo lo mejor y yo continúo con mi vida”, expresó.

Recordó también que perdió varios contratos de trabajo por pedido de Mora, quien le pedía que se quedará en casa los fines de semana. “Son cosas que se fueron dando, era como que: ‘Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana’, ‘para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada’. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión”, contó Tilsa a Trome.

Notas relacionadas
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le prohibía trabajar en el ambiente artístico: “No estaba muy contento”

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le prohibía trabajar en el ambiente artístico: “No estaba muy contento”

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: “No somos materialistas”

LEER MÁS
Francisca Aronsson sorprende con sabio consejo a Zully tras su creciente popularidad en redes sociales: "Piensan que somos tontitas"

Francisca Aronsson sorprende con sabio consejo a Zully tras su creciente popularidad en redes sociales: "Piensan que somos tontitas"

LEER MÁS
Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

Melissa Paredes revela que su hija con Rodrigo Cuba está internada de emergencia: “Segunda noche con ella”

LEER MÁS
Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: “Ojalá la vida sea más bonita”

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Entretenimiento

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota