Tilsa Lozano habló de manera detallada sobre el fin de su matrimonio con Jackson Mora, tras seis años de relación. La conductora de televisión reveló que la razón principal de la separación fue una infidelidad por parte del empresario deportivo, confirmando así los rumores que circulaban en ese entonces.

Además, aclaró que no considera su relación como un fracaso, ya que ella no fue quien cometió la traición: “Yo, por ser cornuda, ¿eso es un error? Bueno, soy cornuda, ¿cuál es el problema? Mi decisión fue salir de esa relación, pero eso no lo tomo como un fracaso, porque no fracasé”, señaló la exmodelo a Trome.

Tilsa Lozano aclara que siempre le fue fiel a Jackson Mora

Tilsa Lozano afirmó que siempre le fue fiel y respetó su matrimonio con Jackson Mora, recalcando que el fracaso fue de él y no de ella.

“Yo no puedo ser responsable por las cag... que hagan otras personas. Podría tomarlo como fracaso si fui una persona infiel, desleal, pero no soy así, soy una persona que cuando amo, te cuido, soy leal, fiel, recta. Entonces, no puedo tomar como un fracaso personal los errores de otra persona porque no son los míos", sostuvo la presentadora de 42 años a Trome.

Además, reconoció que hablar de su pasado con Jackson Mora aún le resulta complicado. “Este... un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, contó la exmodelo de playboy.

Tilsa Lozano busca olvidar la traición de Jackson Mora y le desea lo mejor

Durante la entrevista con Trome, Tilsa Lozano sorprendió al desearle lo mejor a su exesposo, dejando claro que no le guarda rencor pese a la infidelidad que puso fin su matrimonio. “Que vaya con Dios, le deseo lo mejor y yo continúo con mi vida”, expresó.

Recordó también que perdió varios contratos de trabajo por pedido de Mora, quien le pedía que se quedará en casa los fines de semana. “Son cosas que se fueron dando, era como que: ‘Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana’, ‘para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada’. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión”, contó Tilsa a Trome.