HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Espectáculos

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le prohibía trabajar en el ambiente artístico: “No estaba muy contento”

Tilsa Lozano afirmó que durante su matrimonio se alejó de la televisión y los eventos porque su exesposo Jackson Mora le pedía priorizar la vida familiar.

Tilsa Lozano habló sobre su separación de Jackson Mora. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
Tilsa Lozano habló sobre su separación de Jackson Mora. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | instagram/difusión

Tilsa Lozano volvió a hablar sobre su relación con Jackson Mora, de quien se divorció el pasado 11 de junio tras más de dos años de matrimonio. Como se recuerda, antes de que ella se pronunciara, ya existían rumores debido a que se mostraban cada vez más distanciados. Además, llamó la atención que Tilsa retomara su faceta como conductora en ‘La noche habla’ y volviera a animar eventos en discotecas, tal como lo hacía en sus mejores años.

En una reciente entrevista con Trome, ‘Tili’ sorprendió al confesar que durante su matrimonio permaneció alejada del ambiente artístico por pedido de Mora. “Prohibir es fuerte, pero sí, él no estaba muy contento con mis participaciones, básicamente cuando trabajaba”, señaló la exjurado de ‘El gran show’, dejando entrever que su expareja no veía con buenos ojos su presencia en televisión.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo HOY con Milena Zárate: canal, hora y dónde ver el programa vía Panamericana

lr.pe

Tilsa Lozano confiesa que dejó los escenarios por pedido de Jackson Mora

Durante la entrevista, Tilsa Lozano contó que, mientras estuvo con Jackson Mora, recibió constantes comentarios para que se quedara en casa y no trabajara los fines de semana. “Son cosas que se fueron dando, era como que: ‘Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana’, ‘para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada’. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión”, reveló la exmodelo en diálogo con Trome.

Al ser consultada sobre si estas actitudes se debían a inseguridades de Jackson Mora, Lozano evitó dar más detalles y prefirió cerrar el tema. “Lo que pasó, pasó, me quedo con los seis años de relación que tuve con él, me quedaré con lo bueno y punto”, aseguró. Finalmente, sorprendió al enviarle un mensaje conciliador a su expareja: “Que vaya con Dios, le deseo lo mejor y yo continúo con mi vida”.

PUEDES VER: Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: 'Nos casábamos en junio'

lr.pe

Tilsa Lozano y Jackson Mora se divorciaron tras dos años de matrimonio

En junio, Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del espectáculo. Uno de los temas más polémicos fueron las versiones sobre una supuesta infidelidad de Mora durante un viaje a Colombia, acusaciones que él negó rotundamente. “Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso”, declaró en una entrevista con ‘La noche habla’. Además, reconoció que el escándalo mediático afectó su matrimonio: “Mi matrimonio terminó por las constantes burlas y el escándalo que se armó”.

Pese a su defensa, más adelante aparecieron imágenes de Mora junto a una periodista española en diferentes lugares de México, Perú y España. Esto alimentó las sospechas de Tilsa, ya que él le había asegurado que no la conocía. Sin embargo, el exboxeador volvió a negar categóricamente cualquier engaño y se mostró firme al señalar que nunca hubo una traición.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

LEER MÁS
Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

Tilsa Lozano revela quiénes serían las nuevas conductoras del magazine de América: "Es lo que todos están preguntando"

LEER MÁS
Tilsa Lozano reaparece tras someterse a operación de urgencia y tranquiliza a fans: "El regalo más grande es estar viva"

Tilsa Lozano reaparece tras someterse a operación de urgencia y tranquiliza a fans: "El regalo más grande es estar viva"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: "Haré la prueba de ADN"

'Prima' de Josimar reafirma estar embarazada del cantante debido a un delicado diagnóstico médico: "Haré la prueba de ADN"

LEER MÁS
Guillermo Dávila se reencuentra con su hijo Vasco Madueño y confirma que cantarán juntos en concierto: "Para que dejen de estar preguntando"

Guillermo Dávila se reencuentra con su hijo Vasco Madueño y confirma que cantarán juntos en concierto: "Para que dejen de estar preguntando"

LEER MÁS
Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

LEER MÁS
Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Espectáculos

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Peruano Velásquez abrirá el show de los Bandalos Chinos en el Parque de la Exposición

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota