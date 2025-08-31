Tilsa Lozano volvió a hablar sobre su relación con Jackson Mora, de quien se divorció el pasado 11 de junio tras más de dos años de matrimonio. Como se recuerda, antes de que ella se pronunciara, ya existían rumores debido a que se mostraban cada vez más distanciados. Además, llamó la atención que Tilsa retomara su faceta como conductora en ‘La noche habla’ y volviera a animar eventos en discotecas, tal como lo hacía en sus mejores años.

En una reciente entrevista con Trome, ‘Tili’ sorprendió al confesar que durante su matrimonio permaneció alejada del ambiente artístico por pedido de Mora. “Prohibir es fuerte, pero sí, él no estaba muy contento con mis participaciones, básicamente cuando trabajaba”, señaló la exjurado de ‘El gran show’, dejando entrever que su expareja no veía con buenos ojos su presencia en televisión.

Tilsa Lozano confiesa que dejó los escenarios por pedido de Jackson Mora

Durante la entrevista, Tilsa Lozano contó que, mientras estuvo con Jackson Mora, recibió constantes comentarios para que se quedara en casa y no trabajara los fines de semana. “Son cosas que se fueron dando, era como que: ‘Pucha, por qué te vas a ir los fines de semana’, ‘para qué te vas a ir, quédate en la casa, si aquí no te falta nada’. Un poco para dedicarme más a mi familia, dejé de hacer eventos y televisión”, reveló la exmodelo en diálogo con Trome.

Al ser consultada sobre si estas actitudes se debían a inseguridades de Jackson Mora, Lozano evitó dar más detalles y prefirió cerrar el tema. “Lo que pasó, pasó, me quedo con los seis años de relación que tuve con él, me quedaré con lo bueno y punto”, aseguró. Finalmente, sorprendió al enviarle un mensaje conciliador a su expareja: “Que vaya con Dios, le deseo lo mejor y yo continúo con mi vida”.

Tilsa Lozano y Jackson Mora se divorciaron tras dos años de matrimonio

En junio, Tilsa Lozano y Jackson Mora firmaron su divorcio, poniendo fin a una de las relaciones más mediáticas del espectáculo. Uno de los temas más polémicos fueron las versiones sobre una supuesta infidelidad de Mora durante un viaje a Colombia, acusaciones que él negó rotundamente. “Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso”, declaró en una entrevista con ‘La noche habla’. Además, reconoció que el escándalo mediático afectó su matrimonio: “Mi matrimonio terminó por las constantes burlas y el escándalo que se armó”.

Pese a su defensa, más adelante aparecieron imágenes de Mora junto a una periodista española en diferentes lugares de México, Perú y España. Esto alimentó las sospechas de Tilsa, ya que él le había asegurado que no la conocía. Sin embargo, el exboxeador volvió a negar categóricamente cualquier engaño y se mostró firme al señalar que nunca hubo una traición.