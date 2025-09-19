Después de semanas de rumores y especulaciones, Tilsa Lozano rompió su silencio y explicó con contundencia las razones detrás de su separación con Jackson Mora, su esposo desde noviembre de 2022. Lejos de los comentarios que apuntaban a problemas financieros, la exmodelo dejó en claro que el final de su matrimonio estuvo marcado por reiteradas traiciones sentimentales.

La también conductora de 'La noche habla' respondió directamente a Magaly Medina, quien sugirió en su programa que la ruptura se debió a una supuesta falta de recursos económicos por parte del exluchador. Lozano, visiblemente incómoda con estas versiones, negó categóricamente esa posibilidad y aseguró que la verdadera causa fue un “exceso de cachos”.

Tilsa Lozano revela por qué terminó con Jackson Mora

En declaraciones ofrecidas al diario Trome, Tilsa Lozano enfrentó los comentarios emitidos por Magaly Medina en su conversación con Shirley Arica. Según la periodista de espectáculos, Jackson Mora no habría podido “comprar el perdón” de Tilsa, insinuando que la falta de dinero fue determinante en la ruptura. Sin embargo, la respuesta de Lozano no dejó lugar a dudas.

“Lo dejé porque salió un colombiano a decir que me sacó la vuelta, por la española esta y varias cositas que no han salido, pero me enteré por interno. Lo único claro es que yo no voy a perdonar ni aguantar cachos”, declaró la exmodelo, descartando así cualquier influencia económica en su decisión.

Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en noviembre de 2022. La relación, que fue bastante mediática desde su inicio, llegó a su fin apenas tres años después, en medio de señalamientos públicos sobre infidelidades. Según Lozano, el comportamiento de Mora, a quien acusa de faltas constantes de respeto, fue insostenible para ella como esposa y figura pública.

Además, la también empresaria enfatizó que Jackson Mora nunca fue una persona adinerada, pero que eso no fue motivo de conflicto. “Él nunca fue millonario. Era una persona normal y eso a mí no me importaba. El problema fue otro”, sostuvo en la entrevista, dejando entrever que lo que realmente marcó el quiebre fue la deslealtad.