Espectáculos

Tilsa Lozano reaparece tras someterse a operación de urgencia y tranquiliza a fans: "El regalo más grande es estar viva"

La conductora Tilsa Lozano fue operada de urgencia por una contractura capsular en su mama izquierda, luego de mantener sus implantes durante 18 años, más allá del tiempo recomendado de 10.

La conductora Tilsa Lozano respondió preguntas y comentarios de sus fans tras operarse de urgencia.
La conductora Tilsa Lozano respondió preguntas y comentarios de sus fans tras operarse de urgencia. | Foto: composición LR/Panamericana/Instagram

Tilsa Lozano fue operada de emergencia tras sufrir una contractura capsular en la mama izquierda, una complicación que se presentó por no haber reemplazado sus implantes mamarios en el tiempo recomendado. La conductora de 'La noche habla' reveló que llevaba 18 años con las prótesis, cuando lo ideal es cambiarlas cada 10. Tras esta delicada situación, la modelo reapareció en redes sociales y tranquilizó a sus fans, quienes le dejaron preguntas sobre su caso y mensajes de aliento.

"Las prótesis se tienen que cambiar cada 10 años y me las dejé 18; por eso, mi cirujano Gino Llosa me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo del izquierdo. Ahí se podía reventar por el estado en que estaba", declaró previamente la exmodelo en una entrevista con un medio peruano. La operación se realizó en Lima y fue dirigida por el mismo médico que le colocó los implantes hace casi dos décadas.

PUEDES VER: Esposa de ‘urraco’ sorprende con inesperado pedido a Magaly Medina por notas a modelos: “Dé oportunidades a otros”

lr.pe

Tilsa Lozano reaparece en medio de su recuperación y agradece a fans en redes

Después de generar revuelo en la farándula nacional por su operación de urgencia, Tilsa Lozano respondió preguntas y mensajes de sus seguidores a través de Instagram. Al ser consultada sobre si había recibido regalos durante su recuperación, la conductora de 'La noche habla' confirmó que sí y aprovechó para agradecer las muestras de cariño y dejar un mensaje esperanzador.

"La gente que me ama me está consintiendo mucho, pero el regalo más grande es estar viva y poder compartir con quienes amo", escribió la modelo, dejando claro que ha superado este momento delicado.

Tilsa Lozano reaparece tras operación de urgencia. Foto: composición LR/Instagram

Tilsa Lozano reaparece tras operación de urgencia. Foto: composición LR/Instagram

PUEDES VER: Fiorella Retiz expone a 'Urraco' al mostrar los insistentes mensajes que le enviaba desde 2018: "No sabía de su existencia"

lr.pe

Tilsa Lozano sufre riesgo de ruptura de implante mamario y se opera de emergencia

De acuerdo con Tilsa Lozano, la contractura capsular provocó que la mama izquierda se endureciera y se elevara, lo que generó dolor constante y preocupación médica. La exintegrante de Las Vengadoras explicó que el diagnóstico fue claro: debía retirarse los implantes de inmediato para evitar una ruptura interna. "Me han hecho todo un raspado. Ya estoy en casa", comentó tras la operación, que duró aproximadamente tres horas.

La intervención incluyó la extracción de ambas prótesis, aunque la mayor atención se centró en el lado izquierdo. La compañera de Ric La Torre también reveló que fue una situación dolorosa y que tuvo que cancelar un viaje a Cusco por recomendación médica. "El doctor me dijo que ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba", afirmó. La decisión de operarse no fue estética, sino una medida urgente para preservar su salud.

