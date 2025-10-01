Vanessa Jerí confiesa que estuvo al borde de la muerte dos veces y que la salvó Dios: "Me cuidó y protegió"

La recordada actriz Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez un testimonio de fe en sus redes sociales. En los videos publicados, la también influencer relató cómo logró superar dos momentos en los que estuvo al borde de la muerte. Según explicó, fue en esas circunstancias donde experimentó lo que considera una intervención divina, asegurando que Dios la salvó y que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.

La recordada actriz de 'mil oficios' señaló que tomó la decisión de abrirse con su público porque siente que llegó el “tiempo correcto” para hablar de su proceso espiritual. “Siempre decía que me encantaría compartir mi experiencia, pero no veía el camino ni cómo hacerlo porque soy muy reservada en mi vida personal. Ahora sé que hay un momento indicado para transmitir lo que me pasó”, afirmó, adelantando que este es apenas el inicio de una serie de contenidos en los que compartirá su fe.

Vanessa Jerí agradece a Dios tras salvarse de morir en dos oportunidades

Vanessa Jerí, recordada por su papel de Wendoly en 'Así es la vida', abrió su corazón en redes sociales al compartir un emotivo testimonio de fe. En un video confesó que en dos ocasiones estuvo cerca de perder la vida: primero, cuando salió despedida por la ventana de un auto y el retrovisor le destrozó la nariz; y luego, tras una complicación por la extracción de una muela que casi deriva en una septicemia. “No tienen idea de cuánto amo a Dios. Estoy segura de que él me cuidó y me salvó”, expresó la artista.

Los seguidores de Vanessa Jerí respondieron los videos de la actriz con palabras de aliento y gratitud por su apertura espiritual. Además, la influencer se animó a compartir un versículo bíblico y la recomendación de una Biblia para quienes deseen acercarse al evangelio. “Espero puedas comprender el evangelio de nuestro Señor Jesús”, “Dios te bendiga, Vane, tienes un llamado y propósito”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió en sus publicaciones.

¿Quién es el esposo de Vanessa Jerí y cómo se enamoró del padre de su hija?

Vanessa Jerí mantiene una sólida relación con el empresario y representante de futbolistas Raúl González, con quien se casó en 2013 y tuvo a su hija en 2019. En una entrevista recordó que lo que más la enamoró de él fue su carácter respetuoso y el hecho de que no es celoso, una cualidad que considera fundamental para mantener una relación sana y estable.

La actriz destacó que su esposo es un hombre íntegro y querido por quienes lo conocen. “Es un excelente hijo, padre, amigo y pareja, es A1, nos llevamos súper bien desde el día uno. Respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic”, expresó la actriz. Además, subrayó que nunca le han gustado los celos en una relación, pues cree que el respeto al espacio personal es clave para que ambos puedan ser felices y mantener sus amistades sin restricciones.