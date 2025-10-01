HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Vanessa Jerí confiesa que estuvo al borde de la muerte dos veces y que la salvó Dios: "Me cuidó y protegió"

La actriz Vanessa Jerí compartió un emotivo testimonio de fe al revelar que estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones y aseguró que fue Dios quien la protegió.

Vanessa Jerí tiene una hija. Foto: composición LR/difusión
Vanessa Jerí tiene una hija. Foto: composición LR/difusión

La recordada actriz Vanessa Jerí sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez un testimonio de fe en sus redes sociales. En los videos publicados, la también influencer relató cómo logró superar dos momentos en los que estuvo al borde de la muerte. Según explicó, fue en esas circunstancias donde experimentó lo que considera una intervención divina, asegurando que Dios la salvó y que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.

La recordada actriz de 'mil oficios' señaló que tomó la decisión de abrirse con su público porque siente que llegó el “tiempo correcto” para hablar de su proceso espiritual. “Siempre decía que me encantaría compartir mi experiencia, pero no veía el camino ni cómo hacerlo porque soy muy reservada en mi vida personal. Ahora sé que hay un momento indicado para transmitir lo que me pasó”, afirmó, adelantando que este es apenas el inicio de una serie de contenidos en los que compartirá su fe.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: 'No necesito fama'

lr.pe

Vanessa Jerí agradece a Dios tras salvarse de morir en dos oportunidades

Vanessa Jerí, recordada por su papel de Wendoly en 'Así es la vida', abrió su corazón en redes sociales al compartir un emotivo testimonio de fe. En un video confesó que en dos ocasiones estuvo cerca de perder la vida: primero, cuando salió despedida por la ventana de un auto y el retrovisor le destrozó la nariz; y luego, tras una complicación por la extracción de una muela que casi deriva en una septicemia. “No tienen idea de cuánto amo a Dios. Estoy segura de que él me cuidó y me salvó”, expresó la artista.

Los seguidores de Vanessa Jerí respondieron los videos de la actriz con palabras de aliento y gratitud por su apertura espiritual. Además, la influencer se animó a compartir un versículo bíblico y la recomendación de una Biblia para quienes deseen acercarse al evangelio. “Espero puedas comprender el evangelio de nuestro Señor Jesús”, “Dios te bendiga, Vane, tienes un llamado y propósito”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió en sus publicaciones.

PUEDES VER: Doris Fundichely publica foto inédita de su embarazo y su pareja bromea: 'Los quintillizos van a cumplir 2 años'

lr.pe

¿Quién es el esposo de Vanessa Jerí y cómo se enamoró del padre de su hija?

Vanessa Jerí mantiene una sólida relación con el empresario y representante de futbolistas Raúl González, con quien se casó en 2013 y tuvo a su hija en 2019. En una entrevista recordó que lo que más la enamoró de él fue su carácter respetuoso y el hecho de que no es celoso, una cualidad que considera fundamental para mantener una relación sana y estable.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La actriz destacó que su esposo es un hombre íntegro y querido por quienes lo conocen. “Es un excelente hijo, padre, amigo y pareja, es A1, nos llevamos súper bien desde el día uno. Respeta mi trabajo y yo el suyo, por eso hicimos clic”, expresó la actriz. Además, subrayó que nunca le han gustado los celos en una relación, pues cree que el respeto al espacio personal es clave para que ambos puedan ser felices y mantener sus amistades sin restricciones.

Notas relacionadas
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

LEER MÁS
Ángel Calvo, creador de Nicolasa, es denunciado por agresión por su pareja pese a tener medidas de protección

Ángel Calvo, creador de Nicolasa, es denunciado por agresión por su pareja pese a tener medidas de protección

LEER MÁS
Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

LEER MÁS
Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte Superior de Justicia de Cajamarca recibe reconocimiento nacional por sus Buenas Prácticas de Ecoeficiencia 2025

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

SBS abre consulta pública sobre reglamento de AFP que permitirá participación de bancos y aseguradoras

Espectáculos

Ángel Calvo, creador de Nicolasa, es denunciado por agresión por su pareja pese a tener medidas de protección

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El lente bajo amenaza: más de 20 periodistas han sufrido agresiones por parte de la PNP en las últimas manifestaciones

Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

Congresistas esperan que Juan Santiváñez renuncie y dilatan moción de censura en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota