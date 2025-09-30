HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Espectáculos

Doris Fundichely publica foto inédita de su embarazo y su pareja sorprende: “Los quintillizos van a cumplir 2 años”

La influencer Doris Fundichely, hija de Karina Rivera, desató una ola de comentarios al compartir una fotografía de su avanzado embarazo. Su pareja, Jaime Luna, no tardó en bromear con la edad que tendrían sus quintillizos a la fecha.

Doris Fundichely causó revuelo hace años por su gran pancita. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Doris Fundichely causó revuelo hace años por su gran pancita. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La creadora de contenido, Doris Fundichely volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar una imagen en la que aparece con una notoria pancita de embarazo. La fotografía, compartida en su cuenta oficial de Instagram, generó revuelo entre sus seguidores, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una nueva etapa de maternidad. Sin embargo, la publicación corresponde a su primer embarazo, ocurrido en 2021, del cual nació su hija Isabella.

La imagen, acompañada de un mensaje cargado de emoción y nostalgia, rápidamente captó la atención de sus fans. “Hace dos años a punto de explotar del amor y de la panza gigante que me manejaba, parece mentira lo rápido que pasa el tiempo”, escribió Fundichely en la descripción. Como era de esperarse, su publicación desató una ola de reacciones, incluyendo la de su actual pareja, Jaime Luna.

Doris Fundichely y su pareja bromean sobre su embarazo

En la sección de comentarios, Jaime Luna aprovechó para sumarse al momento con una frase que no pasó desapercibida: “Los quintillizos ya van a cumplir 2 años”. La respuesta, claramente en tono de broma, hace alusión a los rumores que circularon en su momento, cuando muchos especularon que la actriz estaría esperando más de un bebé debido al tamaño de su barriga.

Doris Fundichely en redes. Foto; Captura Instagram

Doris Fundichely en redes. Foto; Captura Instagram

Lejos de molestarse, Doris Fundichely tomó con humor el comentario y continuó la broma. “JAJAJAJAJA merecemos un premio por mantener la cordura criando a 5”, expresó la influencer.

En esta ocasión, la fotografía generó confusión entre algunos usuarios en redes sociales, que pensaron erróneamente que la actriz estaba nuevamente embarazada. La madre de Doris, la reconocida presentadora Karina Rivera, también intervino para aclarar la situación con un comentario directo: “Hay que recordarle a la prensa que no estás embarazada”, zanjando los rumores con claridad.

Doris Fundichely reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza

La actriz e influencer peruana Doris Fundichely abrió su corazón en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde habló sin filtros sobre una de las experiencias más complicadas que vivió tras convertirse en madre. La hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely decidió pronunciarse luego de recibir comentarios negativos en redes sociales acerca de cómo alimentó a su hija durante los primeros meses de vida.

“Tuve a mi bebé y no lo logré (...) yo tenía problemas con el agarre de mi bebé que no logré solucionar, así que la manera que encontré para seguir dándole mi leche fue extrayéndomela, que era un chambonazo”, afirmó.

Además, Doris Fundichely detalló las exigencias físicas y emocionales que implicó extraerse leche materna durante esa etapa. Aclaró que su decisión no fue tomada a la ligera ni por comodidad, como insinuaron algunos usuarios. “Créeme que nadie va a extraerse leche por diversión, nadie lo va a hacer porque sí. Era extraerme, almacenar la leche y guardar las piezas, mantenerlas limpias constantemente, porque, normalmente, tú le das de lactar a tu bebé varias veces al día”, expresó.

