Espectáculos

Amigo íntimo de Milett Figueroa comete infidencia y revela problemas entre la modelo y Marcelo Tinelli: "Siempre se pelean"

Un amigo muy cercano a Milett Figueroa sorprendió a más de uno al exponer una serie de problemas en la relación entre la exchica reality y Marcelo Tinelli, pese a que ambos anunciaron hace poco que retomaron su romance.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa envueltos en polémica en los últimos días. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa envueltos en polémica en los últimos días. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vienen dando que hablar en los últimos días. Solo hace unos días, el argentino anunció su separación de la peruana, sin embargo, la modelo desmintió esto y aseguró que "todo está bien" entre ambos. El propio presentador admitió el pasado 30 de septiembre que sigue de novio con la exchica reality, sin embargo, no todo sería felicidad en su romance. Giancarlo Cossio, amigo íntimo de la exjurado de 'Bailando', expuso una serie de problemas entre ambos en el programa 'La noche habla', conducido por Tilsa Lozano y Ric la Torre.

"Ellos se pelean siempre. Cuando yo he estado con ella cuando viene acá (a Perú) a veces se pelean por la distancia, por esas cosas, como cualquier pareja", expresó el amigo íntimo de la modelo peruana de 33 años, dejando en shock a los conductores del espacio de Panamericana Televisión.

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: 'Estoy de novio'

Los viajes en solitario: el motivo de las peleas entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Giancarlo Cossio aseguró que las peleas entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se producen cada vez que la modelo viaja a Perú para ver a su madre, Doña Marthita. Esto fue cuestionado por Tilsa Lozano, quien expresó su desacuerdo porque, en reiteradas ocasiones, el conductor argentino también ha viajado sin la compañía de su pareja.

"Él le da la opción, en realidad, de si quiere viajar con él y ella a veces le dice que no y a veces le dice que sí", explicó el amigo de Milett Figueroa.

Milett Figueroa descarta término de su romance con Marcelo Tinelli

En medio de la cobertura mediática de los Premios Martín Fierro 2025 en Argentina, Milett Figueroa rompió el silencio y negó estar separada de Marcelo Tinelli. La modelo y actriz peruana, quien asistió a la gala como nominada junto al jurado del reality Bailando, sorprendió a la prensa con sus declaraciones. Esto generó sorpresa, ya que semanas atrás la propia Figueroa había declarado que su relación con el conductor argentino era un ciclo cerrado y sin posibilidad de reconciliación.

“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, señaló Milett Figueroa.

