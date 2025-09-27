Magaly Medina, la conductora más polémica y reconocida de la televisión peruana, sorprendió al confesar que aún no sabe si continuará con su programa 'Magaly TV, la firme' en el 2026. La figura de ATV aseguró que se encuentra agotada y que la presión de ser el único programa que sostiene la señal del canal ha afectado su salud. “Ahorita estoy muy cansada y no tengo claro si el próximo año sigo o no. Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador”, expresó en entrevista con Trome.

La popular ‘Urraca’ también reveló sentirse sola dentro del canal y comparó su situación con la de un personaje relegado: “En el canal me siento huérfana, se me trata como la Cenicienta”, afirmó la conductora de uno de los más vistos y comentados en la televisión nacional.

Magaly Medina confiesa que podría abandonar la televisión

Durante la entrevista, Magaly Medina señaló que lleva años pidiendo mejoras en los programas que anteceden al suyo en la parrilla, pero que todo queda en promesas. “Un solo programa no puede ser el único sostén de un canal. Siento que es demasiada responsabilidad y que la única que se toma en serio la competencia soy yo”, afirmó.

La conductora también reconoció que el desgaste emocional y físico le ha pasado factura: “Mi salud se ha resentido por demasiado estrés”. Aunque descartó un año sabático, confesó que desea explorar nuevos proyectos fuera de la televisión, aunque sin perder el contacto con el público que la sigue.

¿Está cerca el adiós de la ‘Urraca’ a la pantalla chica?

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para responder a sus detractoras, entre ellas Janet Barboza, quien ironizó sobre su posible retiro. Fiel a su estilo frontal, la periodista sostuvo que muchas figuras dependen de sus críticas para mantenerse vigentes: “Soy como el oxígeno que los mantiene vivos, sino pregúntales a varios en los streamings”.

De confirmarse su salida, el retiro de la 'Urraca' significaría un golpe para ATV y un cambio trascendental en el panorama del entretenimiento peruano, ya que su programa se ha mantenido como referente de la farándula y la crítica televisiva durante años.