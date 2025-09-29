HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Madre de 'Cri Cri' revela que Cuto Guadalupe le puso abogado a su hijo, pero letrado lo traicionó: "Conversaba con la otra parte"

"En 5 días me sacó USD 2.000 más S/3.000", reveló Cecilia Guadalupe, quien denunció que el abogado asignado por su hermano, Cuto Guadalupe, perjudicó a su hijo y exigió altas sumas de dinero, además de mantener comunicación constante con la parte demandante.

Cecilia Guadalupe es la madre de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/Panamericana
Cecilia Guadalupe es la madre de 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/Panamericana

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se presentó en 'El valor de la verdad', donde respondió 20 preguntas y ganó S/25.000. En medio del programa, su madre, Cecilia Guadalupe, dejó en shock a Beto Ortiz y a la audiencia al revelar detalles, hasta ahora desconocidos, sobre el rol que desempeñó su hermano, Luis 'Cuto' Guadalupe, cuando el caso estalló.

La madre de 'Cri Cri' denunció públicamente que el exfutbolista de Universitario de Deportes intervino en los primeros días de la detención de su hijo, proponiendo a un abogado como gesto de apoyo. Sin embargo, según relató entre lágrimas en el programa 'El valor de la verdad', el letrado no solo no ayudó a su hijo, sino que habría actuado de manera poco transparente y perjudicial para la familia, pidiéndole miles de dólares, los cuales, le terminó sacando en 5 días.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: 'Perdí la conciencia'

lr.pe

Madre de 'Cri Cri' acusa a Cuto Guadalupe de ponerle abogado a su hijo que lo perjudicó

Los hechos se remontan al día en que Cristian Martínez Guadalupe fue detenido tras una acusación de presunto abuso ocurrida en la casa de su primo, Jefferson Farfán. En ese momento crítico, Cuto Guadalupe se presentó en la comisaría ofreciendo ayuda a su hermana. "Apenas llego ahí me dijo ‘sobrino, tranquilo, te voy a traer un abogado’. Estaba parado ahí", le dijo a 'Cri Cri', según el testimonio de Cecilia Guadalupe.

Lo que parecía un acto solidario, pronto se transformó en una experiencia angustiante. La madre de Cristian Martínez relató que el abogado exigió pagos excesivos pese a no haber realizado ninguna acción concreta en defensa de su hijo. “En cinco días me sacó USD 2.000 más S/3.000. La desesperación mía, de mi hija, de mi nuera y de mi amiga. Estábamos desesperadas”, declaró.

PUEDES VER: ‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: 'Me agarraba $/500'

lr.pe

'Cri Cri' asegura que jamás habló con el abogado designado

Durante su participación en 'El valor de la verdad', el propio Cristian Martínez Guadalupe dejó en claro que jamás mantuvo comunicación con el abogado que se presentó como su defensor. “Decía que hablaba conmigo, pero yo no me comunicaba con mi primer abogado para nada”, afirmó, dejando entrever que los supuestos acuerdos entre ambos eran falsos.

El relato del primo de Farfán expuso además cómo fue su llegada a la comisaría. “Yo, inocentemente, porque jamás he tenido un problema, pensé que en 48 horas podía salir. Quería aclarar las cosas”, indicó. No obstante, su presencia voluntaria terminó en una detención inmediata y el inicio de una prisión preventiva, lo que agravó aún más el conflicto familiar.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Otro dato preocupante surgió durante la entrevista con Beto Ortiz. Cecilia Guadalupe señaló que, tiempo después, descubrió que el abogado supuestamente actuaba en coordinación con la parte contraria. “Tengo una foto de él. Conversaba con la otra parte. Yo me enteré después. No nos ayudó, no hizo nada. Cero”, denunció.

Notas relacionadas
‘Cri Cri’ se quiebra al recordar emotiva conversación con su tía ‘Charo’: "Hijito, tranquilo, yo creo en ti"

‘Cri Cri’ se quiebra al recordar emotiva conversación con su tía ‘Charo’: "Hijito, tranquilo, yo creo en ti"

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán a pesar de todo: "Siempre fui leal"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán a pesar de todo: "Siempre fui leal"

LEER MÁS
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su versión sobre acusación de violación

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su versión sobre acusación de violación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

LEER MÁS
Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

LEER MÁS
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su versión sobre acusación de violación

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su versión sobre acusación de violación

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS
‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: ¿a qué hora inicia EVDLV HOY?

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota