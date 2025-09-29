Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, se presentó en 'El valor de la verdad', donde respondió 20 preguntas y ganó S/25.000. En medio del programa, su madre, Cecilia Guadalupe, dejó en shock a Beto Ortiz y a la audiencia al revelar detalles, hasta ahora desconocidos, sobre el rol que desempeñó su hermano, Luis 'Cuto' Guadalupe, cuando el caso estalló.

La madre de 'Cri Cri' denunció públicamente que el exfutbolista de Universitario de Deportes intervino en los primeros días de la detención de su hijo, proponiendo a un abogado como gesto de apoyo. Sin embargo, según relató entre lágrimas en el programa 'El valor de la verdad', el letrado no solo no ayudó a su hijo, sino que habría actuado de manera poco transparente y perjudicial para la familia, pidiéndole miles de dólares, los cuales, le terminó sacando en 5 días.

Madre de 'Cri Cri' acusa a Cuto Guadalupe de ponerle abogado a su hijo que lo perjudicó

Los hechos se remontan al día en que Cristian Martínez Guadalupe fue detenido tras una acusación de presunto abuso ocurrida en la casa de su primo, Jefferson Farfán. En ese momento crítico, Cuto Guadalupe se presentó en la comisaría ofreciendo ayuda a su hermana. "Apenas llego ahí me dijo ‘sobrino, tranquilo, te voy a traer un abogado’. Estaba parado ahí", le dijo a 'Cri Cri', según el testimonio de Cecilia Guadalupe.

Lo que parecía un acto solidario, pronto se transformó en una experiencia angustiante. La madre de Cristian Martínez relató que el abogado exigió pagos excesivos pese a no haber realizado ninguna acción concreta en defensa de su hijo. “En cinco días me sacó USD 2.000 más S/3.000. La desesperación mía, de mi hija, de mi nuera y de mi amiga. Estábamos desesperadas”, declaró.

'Cri Cri' asegura que jamás habló con el abogado designado

Durante su participación en 'El valor de la verdad', el propio Cristian Martínez Guadalupe dejó en claro que jamás mantuvo comunicación con el abogado que se presentó como su defensor. “Decía que hablaba conmigo, pero yo no me comunicaba con mi primer abogado para nada”, afirmó, dejando entrever que los supuestos acuerdos entre ambos eran falsos.

El relato del primo de Farfán expuso además cómo fue su llegada a la comisaría. “Yo, inocentemente, porque jamás he tenido un problema, pensé que en 48 horas podía salir. Quería aclarar las cosas”, indicó. No obstante, su presencia voluntaria terminó en una detención inmediata y el inicio de una prisión preventiva, lo que agravó aún más el conflicto familiar.

Otro dato preocupante surgió durante la entrevista con Beto Ortiz. Cecilia Guadalupe señaló que, tiempo después, descubrió que el abogado supuestamente actuaba en coordinación con la parte contraria. “Tengo una foto de él. Conversaba con la otra parte. Yo me enteré después. No nos ayudó, no hizo nada. Cero”, denunció.