Espectáculos

'El valor de la verdad' en vivo hoy con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: canal, hora y dónde ver el programa

El primo de Jefferson Farfán se sienta hoy en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar su versión sobre la denuncia en su contra. AQUÍ todo lo que debes saber para conocer las preguntas que responderá 'Cri Cri'.

'Cri Cri' contará su verdad en el sillón rojo. Foto: composición LR/Panamericana
'Cri Cri' contará su verdad en el sillón rojo. Foto: composición LR/Panamericana

‘El valor de la verdad’ regresa este domingo 28 de septiembre con un programa que promete ser uno de los más comentados de la temporada. En esta ocasión, el invitado será Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, quien se sentará en el temido sillón rojo para contar su versión de los hechos tras la denuncia de abuso sexual en su contra. El programa se transmitirá a las 10:00 p. m. por Panamericana Televisión, inmediatamente después de 'Panorama'.

Previo a la emisión del programa, surgió una fuerte controversia debido a que el abogado de la familia de Jefferson Farfán aseguró que existían medidas legales que prohibían a ‘Cri Cri’, participar en programas televisivos. Sin embargo, Beto Ortiz, conductor del espacio, descartó tales restricciones y confirmó que la edición con el primo del exfutbolista sí sería transmitida.

PUEDES VER: Beto Ortiz contra Jefferson Farfán por intentar censurar participación de 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad': 'Tu plata no vale, manito'

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad en vivo' hoy con 'Cri Cri'?

El programa ‘El valor de la verdad’ con Christian Martínez ‘Cri Cri’ se transmitirá este domingo 28 de septiembre a las 10:00 p. m. en horario estelar. El espacio se emitirá inmediatamente después de Panorama por la señal de Panamericana Televisión (canal 5).

  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con 'Cri Cri' en Perú, Colombia y Ecuador: domingo 28 de setiembre a las 10.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con 'Cri Cri' en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: domingo 28 de setiembre a las 9.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con 'Cri Cri' en Chile, Bolivia y Venezuela: domingo 28 de setiembre a las 11.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con 'Cri Cri' en Brasil y Argentina: domingo 28 de setiembre a las 12.00 a. m.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad en vivo' online o por TV?

Los televidentes en Perú podrán seguir la transmisión en vivo por señal abierta a través de Panamericana Televisión. Para quienes se encuentren en el extranjero, el programa se podrá ver en el canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión, donde además quedará disponible el episodio completo para que pueda ser reproducido en cualquier momento desde una computadora, celular o tablet.

PUEDES VER: Abogado de Jefferson Farfán desmiente a ‘Cri Cri’ por asegurar que Doña Charo cree en su inocencia: 'Se molestó'

lr.pe

Preguntas que respondió el primo de Jefferson Farfán en 'El valor de la verdad' en vivo

En el avance del programa, se adelantaron escenas de emotividad, entre ellas el abrazo de ‘Cri Cri’ con su madre, doña Judith Guadalupe, quien aseguró creer firmemente en la inocencia de su hijo. “Si no fuera por mi ‘nerita’, yo me hubiese quedado 20 años adentro”, expresó Martínez Guadalupe entre lágrimas.

Aunque todavía no se ha revelado la lista completa de preguntas que responderá ‘Cri Cri’, se sabe que durante el programa hablará de:

  • La denuncia de abuso en su contra.
  • El tiempo que pasó en prisión.
  • El apoyo incondicional de su madre.
  • Su dolor porque su primo Jefferson Farfán no cree en su inocencia.

En el adelanto, Martínez recordó con dolor cómo fue señalado el día del hecho ocurrido en la casa del exfutbolista. “Me comienzan a tocar la puerta y me dicen: ‘qué pasó, qué hiciste. Has ultrajado a tal persona’”, contó. Asimismo, expresó que lo dicho por Jefferson Farfán le dolió profundamente: “Me dio una puñalada directamente al corazón”.

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

Desde Perú, el programa se podrá ver en:

  • Panamericana TV – señal abierta canal 5
  • Movistar TV: canal 705 (HD)
  • Claro TV: canal 5
  • DirecTV: canal 195

Desde el extranjero, los seguidores podrán verlo en vivo y gratis a través de:

  • Canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión
  • Página web oficial de Panamericana TV
