'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Quedé inconsciente"
El primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', reveló en 'El valor de la verdad' cómo en la casa de la 'Foquita' recibió una bebida que terminó haciéndole perder el conocimiento.
'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana
'Cri Cri' sigue sorprendiendo con sus confesiones en 'El valor de la verdad'. Según el primo de Jefferson Farfán, recibió en casa de la 'Foquita' por parte de dos personas una bebida sospechosa y que tras beberla perdió la consciencia.
