HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     
Espectáculos

'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Quedé inconsciente"

El primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', reveló en 'El valor de la verdad' cómo en la casa de la 'Foquita' recibió una bebida que terminó haciéndole perder el conocimiento.

'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana
'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana

'Cri Cri' sigue sorprendiendo con sus confesiones en 'El valor de la verdad'. Según el primo de Jefferson Farfán, recibió en casa de la 'Foquita' por parte de dos personas una bebida sospechosa y que tras beberla perdió la consciencia.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora
Notas relacionadas
'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri': Primo de Jefferson Farfán afirma que intentó suicidarse en prisión en más de una ocasión

'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri': Primo de Jefferson Farfán afirma que intentó suicidarse en prisión en más de una ocasión

LEER MÁS
Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

LEER MÁS
‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri': Primo de Jefferson Farfán afirma que Doña Charo le dijo que creía en su inocencia

'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri': Primo de Jefferson Farfán afirma que Doña Charo le dijo que creía en su inocencia

LEER MÁS
Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

LEER MÁS
'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, a pesar de haber bebido: "Salió 0 alcohol"

'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, a pesar de haber bebido: "Salió 0 alcohol"

LEER MÁS
‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: ¿a qué hora inicia EVDLV HOY?

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota