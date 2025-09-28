Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri,’ reveló en ‘El valor de la verdad’ que manejaba todas las cuentas bancarias de su primo Jefferson Farfán en Perú. El acusado de presunto abuso confesó que se sorprendía por las enormes sumas que tenía el exfutbolista.

“’Oh primo, mira esta cantidad’, le decía y él no se asombraba. ‘Eso es lo que junto, lo que recaudo’, me explicaba. Conversaba con él y recordábamos cuando no teníamos nada”, afirmó muy nostálgico ‘Cri Cri’, quien añadió: “Tenía sus claves, me pedía que haga retiros de cantidades mínimas como de S/3.000 o $/ 800”, contó a Beto Ortiz.

‘Cri Cri’ se quedaba con el vuelto de Jefferson Farfán

En otra parte de la entrevista, ‘Cri Cri’ recordó que cuando Jefferson Farfán le pedía que realizará alguna compra, él retiraba dinero de la cuenta bancaria y se quedaba con el vuelto, que en ocasiones eran sumas considerables en dólares. Sin embargo, lejos de molestarse, el exfutbolista no le reclamaba.

“No me decía nada por el vuelto. ‘Primo quiero comprar esto’ me decía, y yo iba con el dinero y no le decía nada sobre el vuelto. Me lo agarraba, y me iba despacio. ‘Tú me has caga.. con mi vuelto, pero en broma”, recordó Christian Martínez.

El primo de Farfán también confesó que las cantidades con las que se quedaba eran altas, desde 200 dólares en adelante. “Tenía 1000 dólares y compraba algo de 800 dólares y el vuelto era mío, era la ‘propina’. Se daba cuenta, pero no me decía nada. Diría, él es mi primo y es una cantidad mínima. ‘Me cag con mi vuelto a cada rato’ me decía él. Yo me agarraba 500, 400 dólares y no le importaba”, confesó.

‘Cri Cri’ recordó cómo fue su infancia con Jefferson Farfán

‘Cri Cri’ relató que la infancia que compartió con Jefferson Farfán fue dura, aunque de niños no eran del todo consientes del sacrificio que hacían sus padres para que pudieran tener un par de zapatillas o un plato de comida en la mesa.

Recordó también que, cuando tenían 7 años, solían robar panes y que eran tan veloces que lograban escapar. “Hemos crecido juntos como hermanos”, contó Christian Martínez Guadalupe, quien años después cambió rotundamente su vida al mudarse a Europa para acompañar a Jefferson Farfán cuando este fue contratado por clubes de ese continente.