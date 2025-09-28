HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     
Espectáculos

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba el dinero de Jefferson Farfán: “Me agarraba el vuelto”

El primo hermano de Jefferson Farfán se presentó en ‘El valor de la verdad’ y reveló que quedó sorprendido por las enormes sumas que el exfutbolista tenía en sus cuentas bancarias. 

'Cri Cri' es mayor a Jefferson Farfán por solo 9 meses. Foto: Panamericana.
'Cri Cri' es mayor a Jefferson Farfán por solo 9 meses. Foto: Panamericana.

Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri,’ reveló en ‘El valor de la verdad’ que manejaba todas las cuentas bancarias de su primo Jefferson Farfán en Perú. El acusado de presunto abuso confesó que se sorprendía por las enormes sumas que tenía el exfutbolista.

 “’Oh primo, mira esta cantidad’, le decía y él no se asombraba. ‘Eso es lo que junto, lo que recaudo’, me explicaba. Conversaba con él y recordábamos cuando no teníamos nada”, afirmó muy nostálgico ‘Cri Cri’, quien añadió: “Tenía sus claves, me pedía que haga retiros de cantidades mínimas como de S/3.000 o $/ 800”, contó a Beto Ortiz.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' EN VIVO: 'Cri Cri' revela que encaró a su supuesta víctima de abuso: "Tú me conoces"

lr.pe

‘Cri Cri’ se quedaba con el vuelto de Jefferson Farfán

En otra parte de la entrevista, ‘Cri Cri’ recordó que cuando Jefferson Farfán le pedía que realizará alguna compra, él retiraba dinero de la cuenta bancaria y se quedaba con el vuelto, que en ocasiones eran sumas considerables en dólares. Sin embargo, lejos de molestarse, el exfutbolista no le reclamaba.

“No me decía nada por el vuelto. ‘Primo quiero comprar esto’ me decía, y yo iba con el dinero y no le decía nada sobre el vuelto. Me lo agarraba, y me iba despacio. ‘Tú me has caga.. con mi vuelto, pero en broma”, recordó Christian Martínez.

El primo de Farfán también confesó que las cantidades con las que se quedaba eran altas, desde 200 dólares en adelante. “Tenía 1000 dólares y compraba algo de 800 dólares y el vuelto era mío, era la ‘propina’. Se daba cuenta, pero no me decía nada. Diría, él es mi primo y es una cantidad mínima. ‘Me cag con mi vuelto a cada rato’ me decía él. Yo me agarraba 500, 400 dólares y no le importaba”, confesó.

PUEDES VER: Productora Verónica Alcántara lee en vivo carta notarial que Jefferson Farfán le envió a ‘Cri Cri’ advirtiéndole por su presencia en ‘EVDLV’

lr.pe

‘Cri Cri’ recordó cómo fue su infancia con Jefferson Farfán

‘Cri Cri’ relató que la infancia que compartió con Jefferson Farfán fue dura, aunque de niños no eran del todo consientes del sacrificio que hacían sus padres para que pudieran tener un par de zapatillas o un plato de comida en la mesa.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Recordó también que, cuando tenían 7 años, solían robar panes y que eran tan veloces que lograban escapar. “Hemos crecido juntos como hermanos”, contó Christian Martínez Guadalupe, quien años después cambió rotundamente su vida al mudarse a Europa para acompañar a Jefferson Farfán cuando este fue contratado por clubes de ese continente.  

Notas relacionadas
'El valor de la verdad' EN VIVO: 'Cri Cri' afirma que Farfán lo botó de su casa tras supuesto abuso sexual a familiar

'El valor de la verdad' EN VIVO: 'Cri Cri' afirma que Farfán lo botó de su casa tras supuesto abuso sexual a familiar

LEER MÁS
Beto Ortiz contra Jefferson Farfán por intentar censurar participación de 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad': "Tu plata no vale, manito"

Beto Ortiz contra Jefferson Farfán por intentar censurar participación de 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad': "Tu plata no vale, manito"

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

‘El valor de la verdad’ con ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán: hora y canal de tv para verlo gratis

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende al señalar a Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal siempre lo paga"

Alejandra Baigorria sorprende al señalar a Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal siempre lo paga"

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS
Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

LEER MÁS
Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: ¿a qué hora inicia EVDLV HOY?

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota