HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

‘Cri Cri’ se quiebra al recordar emotiva conversación con su tía ‘Charo’: "Hijito, tranquilo, yo creo en ti"

El primo de la ‘Foquita’ se comunicó desde prisión con su madre, quien estaba con Doña Charo; fue entonces cuando su tía le dio palabras de aliento que lo conmovieron hasta las lágrimas.

El primo del '10 de la calle' se quebró al relatar palabras de su tía ‘Charo’. Foto: Composición LR
El primo del '10 de la calle' se quebró al relatar palabras de su tía ‘Charo’. Foto: Composición LR

Christian Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, vivió un momento cargado de emoción durante su participación en la reciente emisión del Valor de la Verdad. El joven no pudo contener las lágrimas al recordar un instante muy especial junto a la madre de su primo Jefferson Farfán, quien le brindó un respaldo clave en uno de los momentos más difíciles de su vida.

‘Cri Cri’, que enfrenta un momento complicado tras haber estado en prisión por la acusación de violación presentada por una joven vinculada a Jefferson Farfán, se abrió frente a las cámaras a contar detalles de ese amargo episodio. Entre lágrimas, recordó la cercanía y el apoyo de su “segunda madre”.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER 'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

lr.pe

‘Cri Cri’ revela que recibió apoyo de su tía ‘Charo’

Tras la pregunta 17 hecha por Beto Ortiz: ‘¿Te dijo la madre de Jefferson que creía en ti?’, Cri Cri, contó que la comunicación con su tía se dio un día mientras sostenía una llamada con su madre. Según relató, fue ella quien le pasó el teléfono y escuchó la voz de Doña Charo, dándole palabras de aliento.

“’Me dijo: Hijito, yo creo en ti, tranquilo’. Y yo me derrumbé en ese momento. No pude hablar, no tuve palabras. Solo lloré y lloré”, contó con la voz entrecortada.

PUEDES VER ‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”

lr.pe

Asimismo, recordó que su relación con la mamá del ex futbolista de la selección peruana siempre ha sido muy cercana, por lo que explicó que escuchar esas palabras de aliento lo hizo sentir apoyado en medio del escándalo que lo comprometió en los últimos meses.

“Ella sabe cómo soy. Siempre le he dicho: ‘Tía Charo. Tía, te amo mucho’. Y ella siempre me respondía: ‘Hijito, yo también te amo mucho’”, agregó, dejando claro el vínculo afectivo que los une desde su infancia.

Madre de ‘Cri Cri’ relató el emotivo momento

La tía de “La Foquita” también contó cómo se dio aquel instante que marcó a su hijo. Según comentó, todo ocurrió cuando entró una llamada mientras estaban juntas durante una visita a su madre.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Cuando nos encontramos, cuando voy a ver a mi mamá me dijo: ‘No me cuentes nada porque me pongo mal’. Ella también es hipertensa, se le baja la presión, se desmaya. Justo llegó uno de los días que me dice que la lleve a comprar, la llevo en mi carro y llama Cristian. Ahí fue el momento, nada más”, explicó.

Notas relacionadas
'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán a pesar de todo: "Siempre fui leal"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán a pesar de todo: "Siempre fui leal"

LEER MÁS
'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

LEER MÁS
‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

LEER MÁS
‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

LEER MÁS
Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

LEER MÁS
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su verdad de acusación de violación

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su verdad de acusación de violación

LEER MÁS
Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con 'Cri Cri' primo de Jefferson Farfán: a qué hora inicia y qué preguntas responderá

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: "Anteayer fue nuestro aniversario"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota