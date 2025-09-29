‘Cri Cri’ se quiebra al recordar emotiva conversación con su tía ‘Charo’: "Hijito, tranquilo, yo creo en ti"
El primo de la ‘Foquita’ se comunicó desde prisión con su madre, quien estaba con Doña Charo; fue entonces cuando su tía le dio palabras de aliento que lo conmovieron hasta las lágrimas.
- ‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”
- 'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, a pesar de haber bebido: "Salió 0 alcohol"
Christian Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, vivió un momento cargado de emoción durante su participación en la reciente emisión del Valor de la Verdad. El joven no pudo contener las lágrimas al recordar un instante muy especial junto a la madre de su primo Jefferson Farfán, quien le brindó un respaldo clave en uno de los momentos más difíciles de su vida.
‘Cri Cri’, que enfrenta un momento complicado tras haber estado en prisión por la acusación de violación presentada por una joven vinculada a Jefferson Farfán, se abrió frente a las cámaras a contar detalles de ese amargo episodio. Entre lágrimas, recordó la cercanía y el apoyo de su “segunda madre”.
TE RECOMENDAMOS
Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD
PUEDES VER 'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"
‘Cri Cri’ revela que recibió apoyo de su tía ‘Charo’
Tras la pregunta 17 hecha por Beto Ortiz: ‘¿Te dijo la madre de Jefferson que creía en ti?’, Cri Cri, contó que la comunicación con su tía se dio un día mientras sostenía una llamada con su madre. Según relató, fue ella quien le pasó el teléfono y escuchó la voz de Doña Charo, dándole palabras de aliento.
“’Me dijo: Hijito, yo creo en ti, tranquilo’. Y yo me derrumbé en ese momento. No pude hablar, no tuve palabras. Solo lloré y lloré”, contó con la voz entrecortada.
PUEDES VER ‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”
Asimismo, recordó que su relación con la mamá del ex futbolista de la selección peruana siempre ha sido muy cercana, por lo que explicó que escuchar esas palabras de aliento lo hizo sentir apoyado en medio del escándalo que lo comprometió en los últimos meses.
“Ella sabe cómo soy. Siempre le he dicho: ‘Tía Charo. Tía, te amo mucho’. Y ella siempre me respondía: ‘Hijito, yo también te amo mucho’”, agregó, dejando claro el vínculo afectivo que los une desde su infancia.
Madre de ‘Cri Cri’ relató el emotivo momento
La tía de “La Foquita” también contó cómo se dio aquel instante que marcó a su hijo. Según comentó, todo ocurrió cuando entró una llamada mientras estaban juntas durante una visita a su madre.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
“Cuando nos encontramos, cuando voy a ver a mi mamá me dijo: ‘No me cuentes nada porque me pongo mal’. Ella también es hipertensa, se le baja la presión, se desmaya. Justo llegó uno de los días que me dice que la lleve a comprar, la llevo en mi carro y llama Cristian. Ahí fue el momento, nada más”, explicó.