HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones
'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     'El valor de la verdad' de 'Cri Cri': sigue EN VIVO sus confesiones     
Espectáculos

'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán a pesar de todo: "Siempre seré leal"

'Cri Cri' reveló entre lágrimas en 'El Valor de la Verdad' que siempre le sería leal a su primo la 'Foquita', pese a no haber contado con su apoyo en la denuncia por violación y señalar que estaba metido en las drogas. 

Primo de Jefferson Farfán impactó con sus declaraciones en 'EVDLV'. Foto: Composición LR/Panamericana
Primo de Jefferson Farfán impactó con sus declaraciones en 'EVDLV'. Foto: Composición LR/Panamericana

El primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', fue el invitado en la última edición de 'El Valor de La Verdad' donde contó detalles sobre la grave acusación de violación en su contra, así como la relación que mantiene actualmente con Jefferson y su familia. Una de las últimas preguntas planteadas en el programa fue si se arrepentía de haberle sido leal a su primo, en la cual, impactó al responder que no a pesar de todos los problemas entre ambos.

"Mira, puedo decirte que yo he sido leal y siempre voy a serlo, leal a él siempre. Por más que he tenido errores o conversaciones con él de 'esto va o no va', siempre leal a él", señaló. La respuesta sorprendió tanto a sus invitados, como al propio Beto Ortiz, quien le recordó que no recibió el mismo trato por parte de Farfán. "Bueno es notorio, se ve que no lo fue (Jefferson)", dijo 'Cri Cri'.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: ‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

lr.pe

'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán

El presentador fue más conciso y cuestionó su postura a pesar de que, según contó, la 'Foquita' lo acusó de haber estado metido en drogas y no apoyarlo en su grave denuncia por violación. "Solamente una persona que te odia hace algo así", comentó Ortiz, sin embargo, 'Cri Cri' señaló no creer que su primo sienta eso por él. "Pero no siento que me odia, no sé cómo podría explicarlo. No tengo explicación para ello", comentó.

Al ser consultado si perdonaría a Jefferson después de todo lo vivido, se tomó un tiempo para pensarlo hasta que finalmente respondió con un rotundo sí dejando a su madre, quien estaba entre los invitados, con un visible rostro de desaprobación. "Te respondo sí, lo perdonaría en el aspecto de que es un ser humano y todos comenten errores, pero no me acercaría a él, ya no estaría con él", señaló entre lágrimas.

PUEDES VER: Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

lr.pe

Mamá de 'Cri Cri' no perdona a Jefferson Farfán

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Por otro lado, su mamá, la señora Cecilia Guadalupe, fue más radical al responder que no perdonaría a su sobrino, debido a todas las penurias que le tocó vivir cuando su hijo estuvo encerrado en prisión por 11 meses. "Definitivamente no. Son 20 años, si en 11 meses estaba deshecha, no iba a aguantar 20 años, no podría", dijo muy segura.

Notas relacionadas
'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

LEER MÁS
‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”

LEER MÁS
‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su verdad de acusación de violación

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, se llevó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras decir su verdad de acusación de violación

LEER MÁS
Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

Mamá de ‘Cri Cri’ cuenta que Cuto Guadalupe le dio la espalda cuando le mostró sus pruebas: “Me fui llorando de rabia”

LEER MÁS
‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

LEER MÁS
'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bad Bunny brillará en el Super Bowl 2026 como protagonista del show de medio tiempo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 29 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Espectáculos

'Cri Cri' asegura que le dieron una bebida sospechosa en casa de Jefferson Farfán antes de ser acusado de violación: "Perdí la conciencia"

‘Cri Cri’ sorprende al confesar que manejaba todo el dinero de Jefferson Farfán en Perú: “Me agarraba $/500”

‘Cri Cri’ revela que Jefferson Farfán lo acusó de consumir drogas solo por tener un encendedor: “Me dolió bastante”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la 'Generación Z': varios heridos tras represión de la PNP en protesta contra Dina Boluarte y Congreso

Acusado de financiar a el 'Monstruo' pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota