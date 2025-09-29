El primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', fue el invitado en la última edición de 'El Valor de La Verdad' donde contó detalles sobre la grave acusación de violación en su contra, así como la relación que mantiene actualmente con Jefferson y su familia. Una de las últimas preguntas planteadas en el programa fue si se arrepentía de haberle sido leal a su primo, en la cual, impactó al responder que no a pesar de todos los problemas entre ambos.

"Mira, puedo decirte que yo he sido leal y siempre voy a serlo, leal a él siempre. Por más que he tenido errores o conversaciones con él de 'esto va o no va', siempre leal a él", señaló. La respuesta sorprendió tanto a sus invitados, como al propio Beto Ortiz, quien le recordó que no recibió el mismo trato por parte de Farfán. "Bueno es notorio, se ve que no lo fue (Jefferson)", dijo 'Cri Cri'.

'Cri Cri' se quiebra al confesar que perdonaría a Jefferson Farfán

El presentador fue más conciso y cuestionó su postura a pesar de que, según contó, la 'Foquita' lo acusó de haber estado metido en drogas y no apoyarlo en su grave denuncia por violación. "Solamente una persona que te odia hace algo así", comentó Ortiz, sin embargo, 'Cri Cri' señaló no creer que su primo sienta eso por él. "Pero no siento que me odia, no sé cómo podría explicarlo. No tengo explicación para ello", comentó.

Al ser consultado si perdonaría a Jefferson después de todo lo vivido, se tomó un tiempo para pensarlo hasta que finalmente respondió con un rotundo sí dejando a su madre, quien estaba entre los invitados, con un visible rostro de desaprobación. "Te respondo sí, lo perdonaría en el aspecto de que es un ser humano y todos comenten errores, pero no me acercaría a él, ya no estaría con él", señaló entre lágrimas.

Mamá de 'Cri Cri' no perdona a Jefferson Farfán

Por otro lado, su mamá, la señora Cecilia Guadalupe, fue más radical al responder que no perdonaría a su sobrino, debido a todas las penurias que le tocó vivir cuando su hijo estuvo encerrado en prisión por 11 meses. "Definitivamente no. Son 20 años, si en 11 meses estaba deshecha, no iba a aguantar 20 años, no podría", dijo muy segura.