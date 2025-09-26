HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Espectáculos

Muestran imágenes de exproductor de 'Arriba mi gente' tras haber sido agredido por esposo de Maju Mantilla

En las imágenes, el exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, relató cómo fue atacado en San Isidro, responsabilizando directamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo había sido el responsable del ataque, según el exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/difusión
Gustavo Salcedo había sido el responsable del ataque, según el exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/difusión

Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', apareció en imágenes golpeado y ensangrentado, señalando directamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, como el responsable de la agresión. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Amor y fuego', donde se mostró al productor narrando lo ocurrido pocos minutos después del ataque registrado el pasado 26 de septiembre en San Isidro.

Según relató, Christian Rodríguez había salido de un estudio jurídico y, cuando se encontraba en su auto rojo acompañado de su hijo de 11 años, fue embestido por otro vehículo. Tras el choque, descendió del automóvil y fue golpeado en la cabeza, lo que obligó a trasladarlo de emergencia a la clínica Ricardo Palma, donde recibió atención médica por la gravedad de sus lesiones.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

lr.pe

'Amor y fuego' expone video del exproductor de 'Arriba mi gente' golpeado por Gustavo Salcedo

Christian Rodríguez ofreció su descargo tras el violento ataque que sufrió el viernes 26 de septiembre en San Isidro. Sentado y ensangrentado, el exproductor de 'Arriba mi gente' narró lo sucedido y aseguró haber identificado al autor de la agresión, señalando directamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. Así lo manifestó también en presencia de los efectivos policiales que llegaron al lugar.

Así terminó el auto del productor de TV tras ser impactado. Foto: Marcia Chahua / URPI–LR

Así terminó el auto del productor de TV tras ser impactado. Foto: Marcia Chahua / URPI–LR

“Mi hijo estaba dentro del carro, mi esposa ya había entrado, yo iba a entrar y cuando he visto que el carro ha venido a toda velocidad a chocarme, yo me he movido y ha chocado en la parte de atrás del carro. Él ha bajado y ha empezado a golpearme”, relató el productor ante los efectivos policiales.

El exprouctor de 'Arriba mi gente' explicó que horas antes se encontraba en una reunión en un estudio jurídico y que fue al salir de dicho lugar cuando ocurrió el ataque. “He sido agredido físicamente, he reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, agregó, reafirmando que responsabiliza al esposo de la exMiss Mundo por la agresión.

PUEDES VER: Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: 'Digan en la cara, cobardes'

lr.pe

Christian Rodríguez pasó por médico legista tras ser golpeado por Gustavo Salcedo

Luego de recibir atención en la clínica Ricardo Palma, Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', acudió a la comisaría de San Isidro acompañado de su hermana. El productor de 48 años también pasó por el médico legista y habría presentado una denuncia por agresión física, además de señalar que su familia estuvo en peligro tras el ataque que le dejó la cabeza herida.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Hasta el momento, Christian Rodríguez ha evitado declarar ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido. De igual manera, Gustavo Salcedo, acusado directamente como autor de la agresión, tampoco se ha pronunciado.

Notas relacionadas
Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

Exnovia de Paul Michael cuenta que él le pidió volver pese a estar con Pamela López: “Fue un día después del cumpleaños de ella”

LEER MÁS
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

Pamela Franco se emociona al cantar en vivo un huayno en quechua: "Hasta hoy me toca el corazón"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

LEER MÁS
Exproductor de ‘Arriba mi gente’ señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

Exproductor de ‘Arriba mi gente’ señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

LEER MÁS
Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

LEER MÁS
Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

Abogado de familiar de Jefferson Farfán presenta pruebas claves en el caso 'Cri Cri': “¿Quién más estuvo contigo?”

LEER MÁS
Daniela Cilloniz cuenta que fue discriminada en EE.UU. por ser latina y relata cómo logró sobrevivir: "Mi inglés no era perfecto"

Daniela Cilloniz cuenta que fue discriminada en EE.UU. por ser latina y relata cómo logró sobrevivir: "Mi inglés no era perfecto"

LEER MÁS
Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Espectáculos

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Abogado de familiares de Jefferson Farfán pide 20 años de prisión para ‘Cri Cri’: “No es inocente”

Muere el animador Alex León, exintegrante del grupo de la Muñequita Milly, en un trágico accidente en Moquegua

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota