Muestran imágenes de exproductor de 'Arriba mi gente' tras haber sido agredido por esposo de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo había sido el responsable del ataque, según el exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/difusión

Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', apareció en imágenes golpeado y ensangrentado, señalando directamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, como el responsable de la agresión. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Amor y fuego', donde se mostró al productor narrando lo ocurrido pocos minutos después del ataque registrado el pasado 26 de septiembre en San Isidro.

Según relató, Christian Rodríguez había salido de un estudio jurídico y, cuando se encontraba en su auto rojo acompañado de su hijo de 11 años, fue embestido por otro vehículo. Tras el choque, descendió del automóvil y fue golpeado en la cabeza, lo que obligó a trasladarlo de emergencia a la clínica Ricardo Palma, donde recibió atención médica por la gravedad de sus lesiones.

'Amor y fuego' expone video del exproductor de 'Arriba mi gente' golpeado por Gustavo Salcedo

Christian Rodríguez ofreció su descargo tras el violento ataque que sufrió el viernes 26 de septiembre en San Isidro. Sentado y ensangrentado, el exproductor de 'Arriba mi gente' narró lo sucedido y aseguró haber identificado al autor de la agresión, señalando directamente a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. Así lo manifestó también en presencia de los efectivos policiales que llegaron al lugar.

Así terminó el auto del productor de TV tras ser impactado. Foto: Marcia Chahua / URPI–LR

“Mi hijo estaba dentro del carro, mi esposa ya había entrado, yo iba a entrar y cuando he visto que el carro ha venido a toda velocidad a chocarme, yo me he movido y ha chocado en la parte de atrás del carro. Él ha bajado y ha empezado a golpearme”, relató el productor ante los efectivos policiales.

El exprouctor de 'Arriba mi gente' explicó que horas antes se encontraba en una reunión en un estudio jurídico y que fue al salir de dicho lugar cuando ocurrió el ataque. “He sido agredido físicamente, he reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, agregó, reafirmando que responsabiliza al esposo de la exMiss Mundo por la agresión.

Christian Rodríguez pasó por médico legista tras ser golpeado por Gustavo Salcedo

Luego de recibir atención en la clínica Ricardo Palma, Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', acudió a la comisaría de San Isidro acompañado de su hermana. El productor de 48 años también pasó por el médico legista y habría presentado una denuncia por agresión física, además de señalar que su familia estuvo en peligro tras el ataque que le dejó la cabeza herida.

Hasta el momento, Christian Rodríguez ha evitado declarar ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido. De igual manera, Gustavo Salcedo, acusado directamente como autor de la agresión, tampoco se ha pronunciado.