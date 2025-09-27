HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Testigos revelan detalles de la agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez: "Le metió una patada"

La brutal agresión de Gustavo Salcedo hacia el exproductor de 'Arriba mi Gente' fue presenciada por un grupo de jóvenes, quienes confirmaron que fue el esposo de Maju Mantilla quien atacó primero a Rodríguez. 

Christian Rodríguez expuso a Gustavo Salcedo como su agresor. Foto: Composición LR
Christian Rodríguez expuso a Gustavo Salcedo como su agresor. Foto: Composición LR

El productor Christian Rodríguez aseguró que el aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, fue quien lo agredió frente a su familia cuando estaba a punto de abordar su vehículo en San Borja. La brutal agresión fue vista por testigos cerca del lugar, quienes brindaron detalles del momento en que ocurrió el intenso enfrentamiento.

De acuerdo con el programa 'Magaly TV, La Firme', un grupo de jóvenes trabajadores de un local de cevichería presenciaron cuando de manera intempestiva Gustavo Salcedo agarró a golpes al exproductor de 'Arriba mi Gente' y lo tumbó al piso. "Le ha metido una patada y al caer se ha golpeado la cabeza. Vi toda la agresión, lo pateó, ahí donde está la sangre estaba su cabeza", contó uno de ellos.

PUEDES VER: Exproductor de ‘Arriba mi gente’ señaló a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, como su agresor: “He reconocido a la persona”

Testigos dan detalles de agresión a exproductor de Latina

Según narraron, el ex de Maju Mantilla arribó en el lugar a bordo de su camioneta y le 'cerró' el pase a Rodríguez, quien estaba por subir a su vehículo donde se encontraban su menor hijo y esposa. "Estaba ahí afuera, cuando yo salí, el otro (Salcedo) ha venido con una camioneta y lo cerró ahí. Más atención le tomé cuando una chica estaba gritando por auxilio", dijo el trabajador.

Los jóvenes también señalaron que la persona que cometió la agresión era Gustavo Salcedo, además, condenaron el accionar frente a un niño. "Fue abusivo porque había un menor de edad ahí en el carro, estaba asustado. Eso sí pasó, fue feo", lamentaron. Cabe indicar, que la versión de los testigos se asemeja a las declaraciones del exproductor, quien reconoció a su agresor asegurando que se trataba del esposo de la exreina de belleza.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo habla por primera vez tras agredir al exproductor de Latina: ¿Bien merecido, no crees?”

Habla otra testigo de la agresión

Otra mujer que pudo presenciar el enfrentamiento, brindó declaraciones para el programa 24 Horas donde, de igual manera, contó que Rodríguez fue violentamente agredido y tirado al piso. "Estaba adentro limpiando y escuché los gritos, cuando salgo a mirar el señor estaba ahí ensangrentado echado en el piso. El otro se metió a su carro y se fue. Era alto y guapo, bajó de la camioneta, le metió una patada y lo tiró al piso, se insultaron y se fue", afirmó.

