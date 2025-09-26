HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Espectáculos

Christian Rodríguez expone detalles de la brutal agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo: "Vino a toda velocidad, me ha embestido"

El exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, rompió su silencio tras la dura agresión que recibió por parte de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. En las imágenes se le ve sangrado y visiblemente en shock.

Christian Rodríguez es exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Christian Rodríguez es exproductor de 'Arriba mi gente'. Foto: Composición LR/Captura/Willax

Christian Rodríguez Portugal rompió su silencio y dio su primera versión de los hechos tras la violenta agresión que sufrió por parte de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. En imágenes exclusivas que mostró el programa 'Amor y fuego', el exproductor de 'Arriba mi gente' detalló el dramático momento que vivió a la salida de un estudio de abogados en San Borja, donde fue embestido por un vehículo. “Vino desde allá a toda velocidad y se fue. En carro, me ha chocado, me ha embestido”, relató con signos visibles de la brutal agresión.

El hecho fue presenciado por la familia de Rodríguez, quien se encontraba acompañado por su esposa y su menor hijo al momento del ataque. Ante las autoridades, el agraviado no dudó en identificar a su agresor: “He reconocido a la persona y es Gustavo Salcedo”, afirmó mientras estaba sentado y con la cabeza ensangrentada.

PUEDES VER: Exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

Productor de 'Arriba mi gente' se pronuncia tras ser agredido

Christian Rodríguez, productor del programa 'Arriba mi gente', dio más detalles del violento ataque que sufrió presuntamente por parte de Gustavo Salcedo. Según su testimonio, luego de ser embestido por el vehículo, Salcedo descendió del automóvil y lo agredió físicamente sin mediar palabra. “Me ha embestido, ha bajado del carro, yo ya estaba con mi hijo (…) mi hijo estaba dentro del carro, mi esposa ya había entrado y yo iba a entrar”, relató, describiendo el momento con notable consternación.

El productor también explicó que intentó evitar el impacto al notar que el vehículo se aproximaba a toda velocidad, pero no logró salir completamente del alcance. “Cuando he visto que el carro venía a toda velocidad desde allá a chocarme, yo me he movido y me ha chocado en la parte de atrás del carro. Él ha bajado y ahí ha empezado a golpearme”, agregó.

Rodríguez reafirmó que pudo identificar claramente a su agresor y reiteró ante las cámaras y las autoridades: “He sido agredido físicamente. He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”.

