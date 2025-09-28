'Cri Cri' revela irregularidades en su examen toxicológico tras ser acusado de violación, a pesar de haber bebido: "Salió 0 alcohol"
De acuerdo con 'Cri Cri', en su prueba toxicológica y en la de otras personas que asistieron a fiesta en casa de Farfán no se hallaron indicios de alcohol pese a que sí habían bebido.
'Cri Cri' asombró al exponer que en su prueba toxicológica , tras ser acusado de violación sexual, no se hallaron indicios de alcohol, pese a que había bebido. El primo de Jefferson Farfán aseguró que lo mismo sucedió con los exámenes que se practicaron a otras personas que asistieron a la fiesta en casa de la 'Foquita'.
